الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في الصومال

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في مناطق متفرقة بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدّت إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

يأتي ذلك فيما شنّ مقاتلون من حركة «الشباب» الإرهابية هجوماً على قاعدة عسكرية عند الحدود الصومالية الإثيوبية أمس، وهو ما أدّى إلى قتال عنيف تسبب بعدد غير معروف من الضحايا، حسبما أكد مسؤولون أمنيون.

وهذا الهجوم هو الأحدث في المنطقة الذي تشنّه المجموعة المتشدّدة منذ أسابيع، وهو ما أثار مخاوف بشأن استقرار المنطقة الحدودية.

ولفتت المصادر الأمنية إلى أن قذائف هاون أصابت قاعدة عسكرية في «أتو»، أعقبتها مواجهة بالأسلحة النارية بين الجيش الإثيوبي وقوات من وحدة «ليو» الخاصة في الشرطة الصومالية. وقال محمود عدن، وهو مسؤول أمني محلي في قرية البردة المجاورة: «وصلتنا معلومات بأن المواجهة المسلّحة حصلت بين الشباب وشرطة ليو حول أتو».

وأضاف: «أطلق الإرهابيون قذائف الهاون قبل بدء المواجهة المباشرة». وتابع «تمكّنت القوات من صدّ المهاجمين الإرهابيين اليائسين، وسقط بعض الضحايا رغم عدم توافر تفاصيل لدينا».

وتبنّت حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، الهجوم في بيان قصير، وقالت إن مقاتليها اجتاحوا القاعدة وقتلوا أكثر من مئة شرطي إثيوبي. وأعلنت السلطات الصومالية الأسبوع الماضي أنها قتلت أكثر من مئة مقاتل من حركة «الشباب» قاموا بتوغل عبر الحدود.

وفي حادث منفصل في جنوب الصومال أمس، قُتل مسؤول حكومي محلي مع ابنه في انفجار قنبلة زُرعت على جانب الطريق، حسبما أفادت الشرطة. وبحسب الشرطة، لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم في هجوم انتحاري، خلال صلاة الجمعة أمس.

وكان وزير العدل في الولاية الجنوبية الغربية شيخ حسن إبراهيم يغادر مسجداً بعد صلاة الجمعة، «حين وقع الانفجار في سيارته»، حسبما أفاد الشرطي المحلي حسين يرو.

وقُتل تسعة أشخاص، على الأقل، بينهم مسؤول محلّي كبير يوم الأربعاء الماضي، في ماركا في جنوب الصومال، في هجوم انتحاري بالقرب من مبنى حكومي، حسبما أفادت الشرطة وشهود عيان.