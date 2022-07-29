رئيس الدولة: نحتاج إلى تدبر قيم الهجرة النبوية المباركة
رئيس الدولة: نحتاج إلى تدبر قيم الهجرة النبوية المباركة
29 يوليو 2022 20:55
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة إلى تدبر قيم الهجرة النبوية المباركة. وكتب سموه على تويتر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد "أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد.. داعياً الله تعالى أن يجعله عام سلام وتنمية واستقرار في بلادنا والعالم أجمع". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "قيم الهجرة النبوية المباركة نحتاج دائماً إلى تدبرها واستلهام معانيها لأجل عالم يسوده الخير والتعاون والمحبة".