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رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة

رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة
29 يوليو 2022 20:16

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1444، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. 
وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم بالمزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية بالعزة والمجد والرفعة. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1444، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء. 

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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برقيات تهنئة
السنة الهجرية الجديدة
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