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مكتب ولي عهد الفجيرة يعلن عن المبادرة الوطنية المجتمعية «معكم يداً بيد»

مكتب ولي عهد الفجيرة يعلن عن المبادرة الوطنية المجتمعية «معكم يداً بيد»
29 يوليو 2022 18:17

أعلن مكتب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إطلاق مبادرة وطنية مجتمعية تحت عنوان «معكم يدًا بيد»، بهدف المساهمة مع الجهات المعنية في إمارة الفجيرة في إزالة الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية التي شهدتها الإمارة في الآونة الأخيرة. 
وعلى كل من يرغب في المساهمة من الفرق التطوعية من جميع أنحاء الدولة، التواصل مع إدارة الدفاع المدني بالفجيرة على الأرقام التالية: 092058518، 092058572، 0506806606، 0549992725. 

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المصدر: وام
الفجيرة
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