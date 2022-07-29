الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار. الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:29 والمد الثاني عند الساعة 01:59 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 19:52. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة 22:31 والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.