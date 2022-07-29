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30 «سفير أمان» من الطلبة بشرطة دبي

30 «سفير أمان» من الطلبة بشرطة دبي
29 يوليو 2022 15:48

دبي (الاتحاد)

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احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج «سواعد الأمان»، أحد البرامج المعنية بتوظيف الطلبة من أعضاء مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، للعمل في فترة الإجازة الصيفية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة لمدة شهر واحد، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز المعرفة لديهم بالمهام الشرطية.
وشهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، في مكتبة محمد بن راشد، فعاليات حفل التخريج التي ضمت 30 طالباً وطالبة «سفير أمان»، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، ومحمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة، وأولياء أمور الطلبة، والشركاء الاستراتيجيين في برنامج سواعد الأمان.
ونقل اللواء المنصوري، تحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى المشاركين والقائمين على برنامج «سواعد الأمان»، وهنأهم بنجاح تخريج الدفعة الثانية للبرنامج، والتي ساهمت في نقل المعرفة الشرطية للطلبة، والذين سينقلونهم بدورهم إلى زملائهم في المدارس من أجل المساهمة في تعزيز أمن وأمان المجتمع.
من جانبها، أوضحت فاطمة البلوشي، أن تنفيذ برنامج سواعد الأمان يُعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية في شرطة دبي وتأهيلهم ليكونوا خير سفراء في مدارسهم وحياتهم الأسرية ومجتمعهم من أجل بناء جيل مُتسلح بالعلم والمعرفة والوعي.
وبينت البلوشي أن برنامج سواعد الأمان يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة المشاركين عبر تكليفهم بمهام عمل مختلفة، مشيرة إلى أن طلبة الدفعة الثانية من البرنامج توزعوا للعمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومعهد التدريب في أكاديمية شرطة دبي، ومركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للعمليات، وإدارتي الإعلام الأمني والتوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومركزي شرطة الراشدية والقصيص، إلى جانب مركز شرطة الخيالة.

شرطة دبي
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