التغير المناخي والبيئة: الأمطار الآخيرة على الدولة أحد مظاهر تغير المناخ

شروق عوض (دبي)

قال المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن ما تشهده دول عدة حول العالم من تغيرات في الأجواء المناخية من ارتفاع في درجات الحرارة يمثل أحد مظاهر وتأثيرات تغير المناخ، ويعد تغير درجات الحرارة ووتيرة هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة والدولة أحد هذه المظاهر.وأوضح الهاشمي في حوار مع «الاتحاد»: أن المتابع العادي للأوضاع المناخية العالمية والمنطقة ودولة الإمارات يمكن أن يلحظ تغيرات طفيفة، وفي هذا الإطار تعمل الدولة وفق منظومة عمل متكاملة وعبر العديد من الجهود لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.

ولفت إلى أن ما تشهده الدولة من مظاهر في التغير المناخي يعد أمراً طبيعياً حالها حال دول العالم وليست بمعزل عنه، حيث يحتل التغير المناخي بحسب تقرير المخاطر العالمية ال 15 ل «المنتدى الاقتصادي العالمي - دافوس 2020» المرتبة الثانية من أصل خمسة مراتب في ترتيب القضايا التي تُنذر بمستقبل كارثي عالمياً بعد ضعف الاستقرار الاقتصادي والترابط الاجتماعي، حيث استعرض التقرير عدة نقاط متعلقة بقضية التغير المناخي منها تسجّيل أعلى درجات حرارة على الإطلاق مما تسبب في زيادة معدلات حرائق الغابات عالمياً خلال السنوات الخمس المنصرمة، ونزوح 20 مليون شخص من مناطقهم بين عامي (2008 - 2016) بسبب الظواهر المناخية المتطرفة، وبلغت الكلفة المالية للخسائر بسبب الكوارث الطبيعية 165 مليار دولار في 2018، وتسبب إعصار «إيداي» الذي ضرب دول جنوب أفريقيا بتشريد 150 ألف شخص في 2019، كما توقع التقرير استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتسجل ارتفاعاً ب 3 درجات على الأقل بنهاية القرن الحالي، بالإضافة إلى غمر المياه للمناطق الجغرافية المنخفضة حول العالم بحلول عام 2050 بسبب سرعة ذوبان الجليد.

وأوضح الهاشمي أنه رغم بدء قضية التغير المناخي الناتجة عن تراكم انبعاثات الغازات الدفيئة بالتفاقم منذ الثورة الصناعية، حيث اعتمدت الدول المتقدمة على الوقود الأحفوري وخاصة الفحم في صناعاتها، كما لعبت عوامل أخرى مثل تغير استخدامات الأراضي وإزالة الغابات وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك دوراً مهماً في تفاقم هذه القضية، إلا أن دولة الإمارات رغم ازدهارها الاقتصادي بمختلف الأنشطة والمشروعات الموزعة على القطاعات كافة وتصدرها بالمؤشرات الاقتصادية العالمية تعد نموذجاً متفرداً في «العمل من أجل المناخ» على المستويين العالمي والعربي، وخير دليل على ذلك معدل إنتاج الدولة للانبعاثات الكربونية متدني مقارنة مع النهضة الاقتصادية والنمو الذي تشهده إذ لا يتجاوز 0.5% من المعدل العالمي وهو مؤشر على أن جهود الإمارات في العمل بهذا المجال متوازن ومواكب لتحجيم ظواهره، وذلك بالاستناد إلى ما اظهرته قاعدة بيانات الانبعاثات للأبحاث الجوية العالمية التابعة للمفوضية الأوروبية للعام 2018 من نتائج، حيث تبيّن تصدر الصين في مقدمة دول العالم إنتاجاً للانبعاثات الكربونية بمعدل يتجاوز 11 مليار طن، تليها أمريكا بما يتجاوز 5 مليار طن، ثم مجموعة دول الاتحاد الأوروبي 3.4 مليار طن، وثم الهند 2.6 مليار طن، وعلى الرغم من تصدر هذه الدول رأس القائمة إلا أن جهودها في العمل من أجل تغير المناخ ما تزال غير متوازنة على الاطلاق مقارنة مع حجم ما تسببه من تفاقم للوضع المناخي السيء.

وذكر أنه مع بدء بوادر الاهتمام العالمي بقضية التغير المناخي فقد ركزت دولة الإمارات اهتمامها على المشاكل والتحديات المتعلقة بالقضية بالتوازي مع اهتمامها بالقضايا البيئية الأخرى، وقد برز هذا الاهتمام جلياً في العدد الكبير من الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بالاستجابة لتلك التحديات، لافتاً الى أن دولة الإمارات لن تتوقف عند هذا الحد وانما تعتزم المضي قدماً لاستكمال ما بدأته، واستنباط المزيد من الحلول والوسائل لاستثمار مواردها بحكمة بالغة وعلى نحو مستدام لتعزيز الاستدامة البيئة في الدولة وإثراء تجربتها الرائدة بالمزيد من الإنجازات، مستندة في ذلك إلى الإبداع والابتكار والعلوم المتقدمة وأفضل الممارسات، وتوظيف طاقات شباب الإمارات وإمكانياتهم لتحقيق ما تصبو إليه أهداف «العمل من اجل المناخ».

وأوضح أنه ضمن الدراسات التقييمية فقد ارتكزت الدولة على تقييم المخاطر التي قد تنجم عن قضية التغير المناخي فيها شملت أربعة قطاعات رئيسية، الأولى الصحة حيث قد يتعرض هذا القطاع مستقبلاً الى خطر انخفاض إنتاجية العمال في المناطق المفتوحة بسبب الإجهاد الحراري، والثانية الطاقة (الكهرباء والحرارة) وقد يبرز فيه مخاطر منها فقدان الكفاءة في محطات الطاقة وانخفاض انتاجها بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه التبريد، والثالثة البنية التحتية وقد تلحق في هذا القطاع أضراراً على البنية التحتية الساحلية والبحرية وزيادة تكلفة صيانة البنية التحتية وفقدان فرص العمل بسبب الاضطراب في حركة النقل وانخفاض درجة الاعتماد على البنية التحتية للنقل والمباني، والرابعة البيئة التي قد تبرز مخاطر مثل ابيضاض الشعاب المرجانية وفقدان الأراضي الرطبة، وبالتالي فإن تغير المناخ قد يفاقم المخاطر التي تؤثر في عمل النظم الإيكولوجية في بيئة الإمارات الهشة.

وقال الهاشمي: كشفت الدراسات أيضاً أن التغيرات المناخية المتوقعة في دولة الإمارات حتى نهاية القرن العشرين تتمثل في الزيادة المتوسطة لدرجة الحرارة (2-3) درجة مئوية خلال أشهر الصيف ما بين الأعوام (2060-2079)، و(2.1-2.8) درجة مئوية خلال عام 2100، وزيادة التغيير في الرطوبة بنسبة 10% على الخليج العربي، وارتفاع نسبة الرطوبة في معظم أنحاء الإمارات، وزيادة هطول الأمطار خاصة في أشهر الصيف بنسبة (50%-100%) في الإمارات الشمالية ودبي، حيث تغطي 25% من المناطق المحيطة بها، كما ستشهد المناطق الساحلية في الإمارات غمراً متزايداً في عام 2100، وستزيد مستويات البحر بحوالي (28-35) سم، إضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة الأكثر تواتراً وشدة الخطر المتزايد لعواصف عالية التأثير.

وأكد الهاشمي على توفر التدابير الحالية لدولة الإمارات ذات الصلة بالتكيف مع قضية التغير المناخي الأساس لمعالجة المخاطر ذات الأولوية المحددة في عملية تقييم مظاهر هذه القضية، بالإضافة إلى إعادة تركيز الجهود الحالية وتعزيزها من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات الإضافية لإدارة التكيف معها، وذلك استناداً الى أربعة مجالات هي الضمانات المادية (الهياكل الهندسية، أنظمة تقنية ذكية، الهياكل القائمة على أسس بيئية)، وإدارة المخاطر (التشريعات، آليات التمويل والحوافز، خطط الطوارئ وأنظمة الإنذار)، والمعرفة (بحوث المناخ، البيانات المناخية، التقييم المستمر للمخاطر، التوعية والاتصال)، والممكنات (الحوكمة الشاملة، الشراكات، بناء قدرات التكيف).