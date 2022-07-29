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"صحة" تغلق مركز خدمات كوفيد-19 من المركبة في الشامخة بأبوظبي

"صحة" تغلق مركز خدمات كوفيد-19 من المركبة في الشامخة بأبوظبي
29 يوليو 2022 12:37

 أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" إغلاق مركز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في الشامخة بأبوظبي اعتباراً من 1 أغسطس 2022.

وقالت إنه بإمكان الراغبين بإجراء فحص مسحة الأنف أو أخذ تطعيم كوفيد في أبوظبي حجز موعد في أي من مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة من خلال تطبيق شركة "صحة".

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ويمكن للراغبين الاطلاع على مواقع المراكز من خلال الرابط: https://goo.gl/maps/3VTQJXi9QsmEqP519 وتوفر شركة "صحة" عدداً من مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في جميع إمارات الدولة حرصاً منها للتيسير على المواطنين والمقيمين وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وللحصول على التفاصيل الكاملة حول أقرب موقع لمراكز خدمات كوفيد ـ 19 من المركبة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.seha.ae/screening-locations/ ويمكن كذلك حجز موعد من خلال التطبيق الذكي لشركة "صحة".

المصدر: وام
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
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