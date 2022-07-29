مركز النقل المتكامل يعلن عن مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة الهجرية

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة /1444هـ/.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022. ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة الرسمية.

وفي هذا السياق أكد مركز النقل المتكامل ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة بدءاً من يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية من يوم الاثنين إلى يوم السبت. وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل حسب جدول مواعيدها الموحدة المتبعة طوال أيام الأسبوع.

للاطلاع على مواعيد عمل الحافلات العامة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي. وبمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، يرفع مركز النقل المتكامل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.