«الأرصاد»: الحالة الجوية أقل حدة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

استمر تأثير المنخفض الجوي على بعض مناطق الدولة أمس، إذ تشهد حالة الطقس امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، واستمرار جريان الأودية وتجمع المياه، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد تحرك المنخفض أمس إلى غرب الدولة، مع سحب ركامية تكونت على الخليج العربي مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، وعلى جنوب قطر، مع تكون سحب ركامية محملة بالأمطار على الجبال الشرقية، وهو ما يشير إلى أن الدولة لا تزال تحت تأثير المنخفض الجوي، ولكن بشكل أقل حدة عن يوم أمس. والطقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح نشطة إلى قوية السرعة مع نشاط السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مع اضطراب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأشار المركز إلى تكون سحب وأمطار على البحر، وتكون سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والغربية من الدولة، بصورة أقل حدة من أول أمس. وتوقع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، واحتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد تمتد على المناطق الداخلية نهاراً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 كم تصل إلى 40 كم/ ساعة، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان. فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، قد تكون ركامية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة.

70 تحذيراً خلال 3 أيام

أكد المركز أنه تم إصدار ما يقارب من 70 تنبيهاً وتحذيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم إصدار 20 تحذيراً إلى الجهات المعنية بالدولة بخصوص الحالة، خلافاً للقاءات التي أجراها المتنبئون بالطقس من المركز بوسائل الإعلام والإذاعات المختلفة. وشدد المركز على أنه على الجمهور في حالة وجود أمطار، خاصة على المناطق الجبلية، وبأي كمية كانت على الجبال، إذ إنها تؤدي إلى جريان أودية وسيول، ويجب ألا يقترب أحد من الوديان لأن قوة اندفاع المياه شديدة وهائلة تجرف أي شيء، خاصة ارتفاع الجبال والتي تصل إلى 1000 متر، ولذا ينصح المركز الجمهور بتجنب ارتياد الوديان. كما دعا المركز السائقين إلى التوقف في أماكن آمنة، وليس بالوديان أو وسط الطريق أو أماكن تجمعات المياه، لأن طبيعة المناطق الجبلية وارتفاع الجبال تلعب دوراً مهماً في تلك الوديان أو المناطق.