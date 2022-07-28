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«خدمات رأس الخيمة» تتعامل مع مياه الأمطار

عمليات سحب المياه برأس الخيمة
29 يوليو 2022 01:33

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

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«الأرصاد»: الحالة الجوية أقل حدة اليوم

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس واليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق متعددة من الإمارة، وكانت الجهات المتخصصة في الإمارة على استعداد للتعامل مع هذه الحالات والظروف الجوية، سواء التعامل مع البلاغات التي تلقتها دائرة الخدمات العامة في الإمارة أو الجهات الأمنية الأخرى.
وأصدرت «خدمات رأس الخيمة» عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أرقام وطرق التواصل معها في حالة الحاجة لخدماتها.
وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام «خدمات رأس الخيمة»، أن فريق طوارئ الأمطار في الدائرة ينجز خلال هذه الظروف عشرات المهام الخدمية، لتدارك تداعيات هطول الأمطار وجريان الأودية، في مختلف مناطق الإمارة، والتي تلقتها غرفة الطوارئ في الدائرة، على الرقم المجاني (8008118)، وبرامج التواصل الاجتماعي وخدمة «الواتساب». وقال: إن دائرة خدمات رأس الخيمة وزعت موظفين لمعاينة الأضرار والصهاريج والمضخات لسحب المياه المتراكمة في المناطق السكنية المنخفضة، والطرق الحيوية.
كما أكدت أنها خصصت أرقاماً لاستقبال بلاغات الأهالي حول سقوط الأشجار وتجمع المياه وسقوط وميلان أعمدة الإنارة وتضرر وانهيارات الطرق.  
كما تمكنت فرق الطوارئ بدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة من احتواء الحالة المدارية التي شهدتها الإمارة. وبين أحمد الحمادي، أن الدائرة تعاملت مع عدد 32 بلاغ تجمع لمياه الأمطار، و9 بلاغات انهيارات، وإغلاق عدد 3 تقاطعات مرورية. 
وأشار الحمادي إلى أن إجمالي كمية المياه التي تم سحبها وتصريفها بلغ 8.275.000 جالون. 

خدمات رأس الخيمة
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