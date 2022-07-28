الجمعة 29 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عائشة بنت مروان القاسمي

نهيان بن مبارك معزياً عبدالملك بن كايد في وفاة حفيدته (وام)
29 يوليو 2022 01:33

رأس الخيمة (وام) 

أخبار ذات صلة
في عهد خليفة.. الإمارات وجهة عالمية للمعارض والفعاليات
«الأرصاد»: الحالة الجوية أقل حدة اليوم

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء إلى معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في وفاة المغفور لها حفيدته الشيخة عائشة بنت مروان بن عبدالملك القاسمي. 
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال زيارته أمس مجلس الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في منطقة الزهراء في رأس الخيمة، عن صادق عزائه ومواساته للشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي وإلى ذوي الفقيدة.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والشخصيات وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية.

نهيان بن مبارك
الإمارات
عبدالملك بن كايد القاسمي
رأس الخيمة
آخر الأخبار
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
عربي ودولي
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
اليوم 11:01
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
الرياضي
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
اليوم 10:59
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
اليوم 10:57
خبيرة تغذية تنصح هذه فئات بعدم تناول اللحوم
دنيا
خبيرة تغذية تنصح هذه الفئات بعدم تناول اللحوم
اليوم 10:21
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
الاقتصادي
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اليوم 10:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©