نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عائشة بنت مروان القاسمي

رأس الخيمة (وام)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء إلى معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في وفاة المغفور لها حفيدته الشيخة عائشة بنت مروان بن عبدالملك القاسمي.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال زيارته أمس مجلس الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في منطقة الزهراء في رأس الخيمة، عن صادق عزائه ومواساته للشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي وإلى ذوي الفقيدة.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والشخصيات وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية.