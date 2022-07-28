190 مليون درهم إيرادات لصندوق الزكاة

أبوظبي (وام)

حقق صندوق الزكاة 93.4% من الإيرادات المستهدفة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت نحو 190 مليوناً و616 ألفاً و149 درهماً، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة: إن الصندوق من خلال حملته الإعلامية الموجهة وجودة الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المطورة، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين وقدم لهم الخيارات المتنوعة لأداء واحتساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، فقد بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع المتنوعة 123,309 آلاف مزك وذلك من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة، كان من أبرزها قناة الدفع عبر بوابات البنوك الرقمية، حيث تلقى الصندوق من خلالها 51 مليونا و413 ألفاً و619 درهماً، تلتها التحويلات البنكية المباشرة عبر البنوك أيضاً، حيث بلغت 50 مليوناً و773 ألفاً و723 درهماً، ثم قناة الدفع عبر مركز خدمات المزكين بمبلغ وقدره 33 مليوناً و825 ألفاً و468 درهماً، ثم قناة الدفع عبر حكومة دبي الإلكترونية بمبلغ 18 مليوناً و206 آلاف و404 دراهم.