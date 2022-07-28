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«معاً» ترفد مجتمع أبوظبي بـ 12 شركة ناشئة

مغير الخييلي وسلامة العميمي والحضور خلال الاحتفال (من المصدر)
29 يوليو 2022 01:33

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت هيئة المساهمة الاجتماعية «معاً»، أمس، فعالية للاحتفاء بالشركات الاجتماعية الناشئة ضمن الدفعة السادسة من حاضنة معاً الاجتماعية، والأولى لعام 2022 والتي ضمت 12 شركة ناشئة قدمت أفكاراً لمشاريع أعمال مبتكرة، وتنظم عبر شراكة استراتيجية تربط هيئة معاً بمنصة «ستارت إيه دي» لتسريع الأعمال المدعومة من شركة «تمكين» والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها. وحضر الفعالية معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وسلامة العميمي المدير العام لهيئة «معاً»، حيث قدمت الشركات ضمن الدفعة السادسة وتحت شعار «ريادة الأعمال للمجتمع» حلولاً مبتكرة للتعامل مع الأولويات المجتمعية المرتبطة بالثقافة المالية وتقنيات التعليم.
وقالت سلامة العميمي: «يسعدنا أن نشهد اليوم تقديم الدفعة السادسة ضمن حاضنة معاً الاجتماعية والتي احتضنت 12 شركة ناشئة اجتماعية ابتكارية، حيث كان لفريق الحاضنة وشركائهم دور فاعل في تمكين هذه الشركات من تطوير أفكارهم ومشاريعهم الملهمة والهادفة للتصدي للتحديات المرتبطة بالثقافة المالية وبتقنيات التعليم. في هيئة «معاً» نحن على ثقة بما ستقدمه من أثر اجتماعي إيجابي ملموس».
وأضافت: «تواصل هيئة «معاً» عبر حاضنتها الاجتماعية تأكيد التزامها تجاه المبادرات والأفكار التي تعزز مسيرة ازدهار مجتمع أبوظبي وتمكينه. ومن هذا المنطلق، تتمحور أنشطتنا حول الأولويات الاجتماعية للإمارة، بما في ذلك الثقافة المالية وتقنيات التعليم نظراً لدورهما الأساسي في الارتقاء بمستقبل مجتمعنا والتأثير إيجاباً على تنميته اقتصادياً».
وكواحدة من الركائز الخمس الرئيسية لهيئة «معاً»، تعمل حاضنة معاً الاجتماعية على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال محلياً لتطوير حلول فعالة لمعالجة الأولويات الاجتماعية والثقافية والبيئية. وقد استطاعت الحاضنة حتى الآن احتضان 53 مؤسسة اجتماعية وتسريع إنشاء 21 مؤسسة غير ربحية تعمل ضمن 5 من القطاعات المرتبطة بالأولويات الاجتماعية في أبوظبي. كما استطاعت الحاضنة دعم أكثر من 40 شركة ناشئة على بدء أو استكمال تراخيص الأعمال، فيما ساهمت في التفاوض على 361 صفقة كان لها أثر إيجابي على ما يزيد على 200 ألف من أفراد مجتمع أبوظبي.

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