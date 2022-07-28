في عهد خليفة.. الإمارات وجهة عالمية للمعارض والفعاليات

يوسف العربي (أبوظبي)

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» رواجاً شاملاً لقطاع المعارض والفعاليات، حتى باتت الإمارات وجهة عالمية رائدة على هذا الصعيد.

وفي عهد فقيد الوطن تنوعت المعارض والفعاليات لتغطي مختلف المجالات من الدفاع والطيران والتكنولوجيا والسياحة والسفر والأغذية والصحة الدواء والتعليم والبناء والتصميمات الداخلية والخارجية للمباني، وصولاً للهوايات والمقتنيات.

وعلى مدار العقدين الماضين بات قطاع المعارض والفعاليات في الإمارات مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما اضطلع القطاع بدور بارز في تحفيز التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للتنوع. وخلال السنوات الماضية برز دور مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ومركز دبي التجاري العالمي، ومركز إكسبو الشارقة في استقبال ملايين الزوار والشركات العارضة في مختلف المجالات.

واشتهرت معارض «أيدكس» و«أديبك» ومعرض أبوظبي للطيران ومعرض الأمن القومي والمرونة، بالإضافة لمعرض الشرق الأوسط للبناء والتصميم، وهي المعارض التي تقام في العاصمة أبوظبي. وفي دبي برزت معارض «جيتكس» و«جلفود» و«سيتي سكيب» ومعرض الخمسة الكبار، وسوق السفر العربي وسيملس وكابسات، ومعرض الصحة العربي.

قمة تكنولوجيا الموارد البشرية

يعد مركز تكنولوجيا الموارد البشرية في أبوظبي فريداً من خلال دمج التقنيات المترابطة في فعالية واحدة، مما يسمح للحاضرين بالتواصل عبر سلاسل القيمة واستغلال الفرص الجديدة. ويهدف الحدث إلى جذب المستثمرين الدوليين والقوى العاملة الإماراتية الماهرة لتعزيز سياسات التوطين لحكومة أبوظبي.

ويقوم قادة الموارد البشرية برعاية الخبرات ورعاية ثقافة مؤسسية تدفع الابتكار والشمولية والرفاهية والأداء والتمكين، والأهم من ذلك مشاركة الموظفين.



الشرق الأوسط للبناء والتصميم

يعد أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم منصّة حيوية للتواصل وتوفير المصادر لصناعات البناء والتصميم الداخلي والضيافة.

ويُعقد أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم سنوياً، ويوفر للشركات منصة مميزة وآسرة للترويج لعلاماتها التجارية ومنتجاتها لآلاف من صانعي القرار المؤهلين.

ويقام هذا الحدث في مكان واحد مع معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا، مما يوفر فرصاً مناسبة لمحترفي البناء والتصميم لاستكشاف الحلول في قطاع التصنيع والتكنولوجيا.

نظراً لأن قطاع البناء هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ولخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط، تواصل الحكومة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

جلف فود للتصنيع

يُعد معرض جلفود للتصنيع أكبر فعالية رائدة لمُعالجة وتعبئة وتغليف المأكولات والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وكشف المعرض في دورته السابقة عن ملامح المرحلة الجديدة في الصناعات الغذائية، بما يشمل المكونات الجديدة والتقنيات المتطورة التي من شأنها تمكين الشركات من خفض التكاليف وتحقيق النمو وتحفيز الابتكار.

ويجمع المعرض في دبي أكثر من 1600 من شركات صناعة المأكولات والمشروبات من أكثر من 60 دولة على مدار ثلاثة أيام، لاستعراض أحدث الحلول في المكونات والمعالجة والتغليف وحلول سلسلة التوريد والتحكم والأتمتة.

معرض الخمسة الكبار

يوفر معرض الخمسة الكبار منصة فريدة للمتخصصين في قطاع البناء والتشييد العالمي للتواصل وتبادل المعلومات وبناء علاقات عمل مثمرة.

ونجح المعرض على مدى أكثر من 40 عاماً في منح الجهات المعنية في القطاع فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والتوجهات القائمة، إضافة إلى تعزيز التواصل والنمو لتحقيق النجاح.

ويقام المعرض بالتزامن مع ست فعاليات تشمل معرض الخمسة الكبار لمعدات البناء الثقيلة، ومعرض الشرق الأوسط للخرسانة، ومعرض التدفئة والتهوية والتكييف، ومعرض الشرق الأوسط للأحجار والرخام، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض إدارة المرافق.

وشهد معرض الخمسة الكبار خلال العام الماضي إقبالاً لافتاً، حيث بلغ عدد الضيوف 36.386 شخصاً، بالإضافة إلى 15.915 شخصاً حضروا فعاليات المعرض عبر الإنترنت.

وأتيحت الفرصة أمام الحضور للاطلاع على منتجات أكثر من 1200 جهة عارضة، بما في ذلك 20 جناحاً مخصصاً للدول، ويقدم معرض الخمسة الكبار برنامجاً غنياً بالأنشطة المتميزة، ما يجعله من أهم الفعاليات على أجندة قطاع البناء والتشييد.

سيملس

يحتل معرض سيملس الشرق الأوسط مكانة رائدة على مدى 22 عاماً، كوجهة تجمع أبرز العقول اللامعة والمبتكرة في مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية والبطاقات والهوية.

ويقدّم معرض سيملس منصة مثالية للتواصل وطرح الأفكار والمشاركة في المنتديات واستعراض المنتجات، ليسهم في تطوير السوق وتوفير إمكانية الوصول إلى الخبرات المناسبة.

ويقدم سيملس بيئة مليئة بالفرص التي تشجع على طرح الأفكار الجديدة من قبل المبتكرين ورواد التغيير وقادة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويتألف سيملس من معرض يُقام بالتوازي مع مؤتمر مكوّن من ستة مسارات مختلفة، ويقدّم أجندة فعاليات متكاملة تشمل قطاعات التجارة الإلكترونية والهوية والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل إلى المنزل، فضلاً عن إدارة سلسلة التوريد وتجارة التجزئة والائتمان والإقراض.

سوق السفر العربي

يُعتبر «سوق السفر العربي» المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط في مجال السفر والسياحة، حيث يمنح خبراء السياحة الداخلية والخارجية فرصة الاستفادة من فرص الأعمال القائمة في القطاع.

ويجمع سوق السفر العربي ممثلي أهم الوجهات السياحية العالمية ليتيح لهم تسليط الضوء على علاماتهم التجارية والمشاركة، إلى جانب أكبر الأسماء في قطاع الإقامة والضيافة وأشهر الوجهات ومعالم الجذب السياحية، وشركات الطيران، ومزودي تكنولوجيا السفر المبتكرة.

ويقدّم سوق السفر العربي برنامجاً حافلاً بالفعاليات التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، وتُقام بمشاركة نخبة من أهم الشخصيات المؤثرة في قطاع السفر.

وتستضيف الفعالية ندوات تُقام بمشاركة عدد من المتحدثين والشخصيات المؤثرة حول أحدث التوجهات في قطاع السفر وتركّز على الجيل المقبل من التكنولوجيا الخاصة بقطاع السفر والضيافة.

ويحتضن سوق السفر العربي منتدى أرايفال دبي الذي يشمل مواضيع التوجهات الحالية والمستقبلية ذات الصلة بمشغلي الرحلات ووجهات الجذب السياحية، مع التركيز على إمكانيات تنمية الأعمال بالاستفادة من عمليات التسويق والتكنولوجيا والتوزيع، إلى جانب مجالات القيادة الفكرية والتعاون بين المدراء التنفيذيين.

كابسات

يمثّل معرض كابسات الشرق الأوسط الفعالية الأهم في قطاعات البث والأقمار الصناعية وإنشاء المحتوى والإنتاج والتوزيع ووسائل الإعلام الرقمية.

ويحظى معرض كابسات بمكانة متنامية بوصفه المنصة رائدة في مجال الإعلام والترفيه، وتقدّم نسخته الأحدث هذا العام محتوى غنياً وقائماً على الابتكار، مع التركيز على مجالات إنشاء المحتوى والإنتاج والبث وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والتوزيع.

ويسلط كابسات الضوء على نظرة جيل ما بعد الألفية للمحتوى وآلية استهلاكه، والركائز الأربعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تكيّف شركات الإنتاج السينمائي مع التحول الكبير نحو أنماط المشاهدة في المنزل.

ويتكامل مؤتمر المحتوى مع سوق محتوى المستقبل من كابسات، والذي يجمع صنّاع المحتوى والموزعين والمشترين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف استكشاف أحدث أفكار المحتوى والتعرف على فرص الإنتاج والإنتاج المشترك.

جلفود

يُعد معرض جلفود أضخم وأهم فعالية تجارية سنوية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم. ويحظى جلفود بحضور عالمي متميز، ويغطي جميع جوانب قطاع الأغذية والمشروبات، موفّراً منصة تجارية ليس لها مثيل، ويقدم عرضاً رفيع المستوى للتميز وإبراز المواهب في صناعة الأغذية العالمية، ويُعدّ المعرض بمثابة منتدى لتسليط الضوء على أحدث التوجهات والابتكارات والفرص التجارية.

وأسهم جلفود بإرساء المعايير للتوريد التجاري بكميات كبيرة، وإطلاق المنتجات الجديدة في قطاع الأغذية والمشروبات، وعقد الشراكات القوية مع الموزعين، وعرض ابتكارات الشركات الناشئة، وإطلاق الحوارات المهمة حول ضمان توفير إمدادات عالمية قوية وسلسة من المواد الغذائية في ضوء الظروف العالمية الجديدة.

أيدكس

يتم تنظيم معرضي ومؤتمر «أيدكس» و«نافدكس» من قبل شركة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة.

ويشهد المعرض عقد شراكات مثمرة بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

ويشارك في المعرضين طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

معرض أبوظبي للطيران

يعد معرض أبوظبي للطيران المعرض الوحيد المخصص للطيران العام والتجاري في الشرق الأوسط.

ويعد المعرض منصة فريدة تجمع بين رواد صناعة الطيران والفضاء من 45 دولة مع متخصصين في مجال الطيران والمتحمسين والعملاء للتواصل وعرض أحدث التطورات والتكنولوجيا والمعدات في مجال الطيران العام.

وتتضمن فعالية معرض إير إكسبو الذي يستمر ثلاثة أيام، أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة، وطائرات الهليكوبتر، وخدمات تأجير الطائرات التنفيذية، ومعدات وخدمات المطارات.

سيتي سكيب

يعد سيتي سكيب إحدى أرقى الفعاليات الخاصة بعالم الاستثمار ومشاريع التطوير العقاري في المنطقة، حيث يتيح للمستثمرين والمشترين والوسطاء العقاريين والمستشارين الماليين فرصة اللقاء والتواصل وتبادل الأعمال.

ويعرض سيتي سكيب أحدث الفرص الاستثمارية وأكثرها كسباً للربح، فضلاً عن استكشاف العروض الحصرية والمشاريع الإسكانية المتنوّعة، والاطلاع على أسواق العقارات الأسرع نموّاً في العالم.

ويشمل هذا الحدث المتخصص جميع القطاعات العقارية والسكنية والتجارية والصناعية وقطاع الضيافة، ويمنح الزوار فرصة اكتساب المزيد من المعرفة من خلال لقائهم أبرز رجال الاقتصاد والخبراء العقاريين.

الأمن القومي والمرونة

يقدم المعرض الدولي للأمن القومي والمرونة منصةً شبكة فريدة تربط الهيئات الحكومية الإقليمية بمزودي الحلول الأمنية من جميع أنحاء العالم.

وتجمع «آيسنار أبوظبي»، التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، مجتمع الأمن الوطني والإلكتروني معاً لتسريع التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل عالم أكثر أماناً متصلاً.

تتعمق أربعة مجتمعات مخصصة للأمن القومي والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون وحماية البنية التحتية الحرجة في التحديات واستكشاف التقنيات الجديدة وأفضل الممارسات لتجنب التهديدات المتزايدة التي يواجهونها.

ويعد «ISNR» أبوظبي هو الحدث الذي لابد من حضوره لمجتمعات الأمن السيبراني والوطني للقيام بأعمال تجارية، ودفع الابتكار، وتعزيز الريادة الفكرية وزيادة الوعي العام.

أديبك

يعد «أديبك» المكان الذي يجتمع فيه النظام البيئي للطاقة في العالم، بما في ذلك 2200 شركة عارضة و52 شركة نفط وطنية مع 28 جناحاً دولياً من الدول العارضة، لاستكشاف اتجاهات السوق وحلول المصدر وممارسة الأعمال التجارية عبر سلسلة القيمة الكاملة للصناعة.

وإلى جانب المعرض، يستضيف أديبك المعرض والمؤتمر البحري، ومعرض الرقمنة في الطاقة، ومعرض ومؤتمر التصنيع الذكي.

وتعمل هذه المعارض والمؤتمرات المخصصة على تمكين صناعة الطاقة العالمية من تعزيز الشراكات التجارية الحالية، وتشكيل نماذج جديدة من التعاون عبر القطاعات لإطلاق العنان للقيمة وتعظيمها عبر الأعمال ودفع النمو المستقبلي.

جيتكس

يعد أسبوع جيتكس للتقنية أبرز الفعاليات التقنية التي تقام منذ 41 عاماً، وتجمع تحت مظلتها نخبة من قادة القطاع والشركات الناشئة وكبار اللاعبين في القطاع للكشف عن أبرز التطورات التقنية عند ظهورها.

ويعد معرض جيتكس العالمي الفعالية الوحيدة التي تسلط الضوء على أبرز الرؤى التقنية حول العالم وعلى نطاق واسع، بما في ذلك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الرقمي، وتقنيات بلوك تشين، والحوسبة الكمومية، وتقنيات التسويق الغامر، والتكنولوجيا المالية.

ويعد معرض جيتكس العالمي من أهم المعارض المتخصصة بالتكنولوجيا، والتي تقام بمشاركة أكبر الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا، والجهات الحكومية، والجيل الجديد من الشركات الناشئة لتقديم أحدث الابتكارات فائقة التطور من مختلف أنحاء العالم.

الذكاء الاصطناعي

تضيف دبي فعالية عالم الذكاء الاصطناعي، التي من المقرر أن تكون الفعالية الأبرز من نوعها على مستوى العالم، بما ينسجم مع خطط الدولة الرامية إلى تطوير المجتمع باستخدام الحلول التقنية المتطورة.

وتنطلق الفعالية بالتزامن مع جيتكس جلوبال، لتسلّط الضوء على أبرز الإنجازات التقنية التي شهدتها مختلف مجالات القطاع، مع برنامجٍ ممتدّ لخمسة أيام من أنشطة التواصل والتعلّم وفرص الأعمال.

وتستقطب الفعالية رواد الأعمال المهتمين بالذكاء الاصطناعي، مثل علماء البيانات وصناع القرار التنفيذيين وواضعي السياسات والأكاديميين وخبراء التكنولوجيا، ما يجعله منصةً فريدة للاطلاع على معلوماتٍ قيمة ولقاء مئات العلامات والمؤسسات الرائدة التي تقوم بإعادة رسم ملامح الأعمال من خلال اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي.

وتتناول الفعالية الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للذكاء الاصطناعي على المستويين الكُلي والجزئي، وتدعو المهتمين للانضمام إلى المئات من خبراء الذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال للتباحث في مواضيع القطاع المعقدة ومناقشتها ومعالجتها.