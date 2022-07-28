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لوحات مضيئة تزين كورنيش أبوظبي احتفاء بالعام الهجري

لوحات مضيئة تزين كورنيش أبوظبي وعدداً من الجسور احتفاء بالعام الهجري (وام)
29 يوليو 2022 01:34

أبوظبي (وام) 

استكملت بلدية مدينة أبوظبي تزيين كورنيش أبوظبي وعدد من الجسور بمئات التشكيلات واللوحات الضوئية احتفاء بالعام الهجري الجديد 1444 بهدف مواكبة روحانيات هذه المناسبة الغالية على الجميع وما تمثله من قيم إسلامية نبيلة وإدخال السعادة على قلوبهم.

وصممت اللوحات والتشكيلات الضوئية بشكل خاص مستوحى من عناصر الطبيعة وزخارف العمارة الإسلامية والتراث الإماراتي، ليبعث السرور في نفوس أفراد المجتمع مرتادي كورنيش أبوظبي وعدد من الجسور بقدوم العام الهجري الجديد.

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وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة في أعمال وقطع الزينة، حيث تم تصنيع المجسمات من مواد يمكن إعادة تدويرها، وكذلك استخدام إضاءة موفرة للطاقة (ال إي دي)، وتمديدات كهربائية ومصابيح ضوئية مصنعة من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، وقادرة على تحمل جميع التغيرات المناخية.

كما روعي أن تكون أحجام المجسمات واللوحات الضوئية مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، حتى تكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، تعزيزاً لعوامل الأمان، وحرصاً على سلامة الجمهور والمظهر الجمالي العام.

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