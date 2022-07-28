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غرة محرم عطلة لدوائر الشارقة

غرة محرم عطلة لدوائر الشارقة
29 يوليو 2022 01:33

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة رأس السنة الهجرية 1444هـ لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ستكون في 1 محرم 1444هـ وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 01 أغسطس 2022م. مع مراعاة الجهات الحكومية التي تعمل بنظام الوردية. 
ورفع الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله أن تعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.

الإمارات
دائرة الموارد البشرية
الشارقة
دائرة الموارد البشرية بالشارقة
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