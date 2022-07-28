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الإمارات

طالبة من جامعة الإمارات تفوز بـ«أفضل مشروع للعلوم البيولوجية»

جامعة الإمارات (من المصدر)
29 يوليو 2022 01:33

العين (الاتحاد)

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حصلت الطالبة آمنة صالح موسى الطائي من قسم علوم الحياة بكلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة على جائزة أفضل مشروع معتمد في العلوم البيولوجية من الجمعية الملكية البريطانية لعلوم الحياة، وذلك عن بحثها العلمي المنشور في «مجلة الفطريات العالمية»، بإشراف من الدكتور خالد عباس الطرابيلي، والدكتور سنان فهد أبوقمر من قسم علوم الحياة - كلية العلوم.
ونُشر البحث تحت عنوان «استخدام البكتيريا النافعة التي تعيش داخل الجذور، من أجل المقاومة البيولوجية لمرض الموت المفاجئ لأشجار النخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة» في مجلة الفطريات العالمية، التي تُعدّ مجلة من الفئة الأولى عالمياً ذات معامل التأثير 5.74، كما تُعتبر مجلة من أفضل 5% من المجلات في هذا التخصّص.
ومَنحت الجائزة الطالبة آمنة، عضوية مجانية لمدة سنة واحدة من الجمعية الملكية البريطانية لعلوم الحياة في لندن، المملكة المتحدة، كما وتمّت دعوتها إلى حفل توزيع جوائز اعتماد الدرجات العلمية في العام المقبل والتي ستقام في مقر الجمعية الملكية في لندن. وسيتمّ أيضاً نشر اسم الطالبة آمنة على موقع الجمعية الملكية البريطانية لعلوم الحياة على شبكة الإنترنت، كما وسوف تتمّ إضافة إسم الطالبة في منشورات الجمعية الملكية البريطانية لعلوم الحياة الأخرى بصفتها فائزة بالجائزة.
وتعتبر الجمعية الملكية البريطانية لعلوم الأحياء كصوت واحد مسموع لعلم الأحياء، وتكمن مهمّتها في تقديم المشورة للحكومة والتأثير على السياسة البحثية، من أجل النهوض بالتعليم والتطوير المهني، بالإضافة لتسهيل وتشجيع الاكتشافات الجديدة في علوم الأحياء من أجل المنفعة الوطنية والدولية، وإشراك الجمهور على نطاق أوسع في علوم الحياة.

جامعة الإمارات
الإمارات
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