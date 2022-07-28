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«دبي للنساء والأطفال» تختتم ورش المؤسسة الصيفية

«دبي للنساء والأطفال» تختتم ورش المؤسسة الصيفية
29 يوليو 2022 01:33

دبي (الاتحاد)

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اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أمس فعاليات ورش العمل والبرامج التفاعلية ذات البعد النفسي والاجتماعي ضمن مخيم صيفي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وذلك على مدار 10 أيام من (18- 28 يوليو) تصدرتها ورشة (جسدي ملكي) وورشة من منظور نفسي واجتماعي، إضافة إلى أنشطة تفاعلية مع الحيوانات الأليفة لتعزيز الوعي لدى الأطفال، مستهدفة أولياء الأمور والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (7 - 14) عاماً.
وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة: «نحن في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حرصنا على المشاركة في المخيم الصيفي وتقديم حزمة من ورش العمل الخاصة بالأطفال وأولياء الأمور التي تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الطفل وكيفية تفهم متطلباته إلى جانب توعية الأطفال بطرق مسلية ومبتكرة عن كيفية حماية جسدهم وفكرهم من التعرض لأي انتهاكات».
وأكدت أن «المؤسسة» ستواصل جهودها في صون الأسرة وبخاصة الطفل وتجنيبه أية عوامل أو مؤثرات تؤذيه أو تحد من تطوره، كما ستقوم بتطبيق كافة المبادرات التي تنسجم مع أهداف اتفاقيات حقوق الطفل، وقانون الطفل «وديمة»، والاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، من أجل بناء وسعادة الطفل ورعايته بالصورة المثلى.

دبي
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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