«أمانة للرعاية الصحية» تحصل على تصديق «مرافق إعادة التأهيل»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت أمانة للرعاية الصحية، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، على تصديق لمدة ثلاث سنوات من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل (كارف العالمية)، ومقرها الولايات المتحدة، لبرنامجها التخصصي لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف.

ويعتبر تصديق لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل من أعلى مستويات التقدير الذي يمكن أن تحصده المؤسسات المتميزة من حيث نظم المساءلة والالتزام بالمعايير الدولية في مجالَي الصحة والخدمات الإنسانية. وقد حصلت أمانة للرعاية الصحية على التصديق لبرنامج إعادة تأهيل مبتوري الأطراف، لمدة ثلاث سنوات، بعد خضوعها لمراجعة دقيقة طالت منشأة إعادة تأهيل المرضى المقيمين، وكافة خدماتها وبرامجها.

وقال الدكتور جيسون جراي، مدير أول العمليات السريرية في أمانة للرعاية الصحية: «نفتخر بحصولنا على هذا التصديق لمدة ثلاث سنوات من قبل لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل لبرنامج إعادة تأهيل مبتوري الأطراف، فهي واحدة من أفضل هيئات الاعتماد المستقلة غير الربحية في العالم. تختص وحدة إعادة تأهيل مبتوري الأطراف في رعاية المرضى الذين يحتاجون لإعادة تأهيل شاملة بعد وقوع حادثة غيّرت حياتهم، مثل بتر الأطراف، وغيرها من الحالات العصبية. ونوفر لمرضانا باقة واسعة من التخصصات المتعددة».

وقال الدكتور خالد أنور، استشاري الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل: «يتولى فريق عالي الكفاءة إدارة برنامج إعادة تأهيل مبتوري الأطراف التخصصي في أمانة للرعاية الصحية، حيث يقدم برنامج العلاج المتعدد التخصصات المساعدة اللازمة للمرضى ليتمكّنوا من استعادة وظائفهم الحركية والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية بعد عمليات البتر».