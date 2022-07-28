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«صحة دبي» تحصل على اعتماد أميركي للتخصصات الطبية

هيئة الصحة بدبي
29 يوليو 2022 01:30

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الصحة بدبي عن حصولها على الاعتماد المؤسسي من المجلس الأميركي العالمي لبرامج التخصصات الطبية لاعتماد (32) برنامجاً تدريبياً في التخصصات المختلفة على مدار الأربع سنوات القادمة.
وأكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي على أهمية هذا الإنجاز الذي يأتي في مرحلة يشهد فيها القطاع الصحي بدبي تطورات متلاحقة وخطىً متقدمة نحو آفاق جديدة من التميز في الخدمات الصحية والتكامل مع البرامج الأكاديمية، وبما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، وتأكيد مكانة دبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية.
وأوضح الكتبي أن الالتزام بالمعايير المؤسسية العالمية يساهم في دعم ريادة الإمارة في التعليم الأكاديمي في مجالات الطب.

صحة دبي
دبي
الإمارات
هيئة الصحة دبي
هيئة الصحة
هيئة الصحة في دبي
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