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3 برامج تدريبية للمحامين المتقدمين للقيد أمام محاكم أبوظبي

دائرة القضاء في أبوظبي
29 يوليو 2022 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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انتهت دائرة القضاء في أبوظبي من تنفيذ 3 دورات من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، حيث شهدت الدورات الثلاث مشاركة 41 محامياً ومحامية، وبإجمالي 167 ساعة تدريبية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
وأوضحت الدائرة أن البرنامج الذي تنظمه أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين والخبراء بالدائرة، يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.

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دائرة القضاء في أبوظبي
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