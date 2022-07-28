برنامج للتوعية بحقوق العمال في دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وبالتعاون مع مبادرة «الروح الإيجابية»، وبالتنسيق مع الشركاء الخارجيين من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركات القطاع الخاص، برنامجاً توعوياً لأكثر من 150 عاملاً، لتوعيتهم بحقوقهم القانونية والتزاماتهم التعاقدية.

وأكد النقيب حمد الشامسي، رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن البرنامج التوعوي يأتي في إطار توعية العمال على اختلاف فئاتهم بحقوقهم العمالية التي يكفلها لهم القانون، وذلك عن طريق النزول الميداني لمواقعهم، دعما للتوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمان وإسعاد المجتمع.

وأضاف «نوضح من خلال البرامج التوعوية قنوات التواصل مع شرطة دبي، والتي تمكن جميع الفئات العمالية من طرح استفساراتهم وتقديم ملاحظاتهم وشكواهم من خلالها، إلى جانب التعرف على حقوقهم القانونية والتزاماتهم التعاقدية، ومن ذلك تطبيق حماية الأجور، وتطبيق للشكاوى العمالية، ومركز الاتصال 901. ويستغرق هذا البرنامج 3 أشهر منذ انطلاقه».

وأوضحت فاطمة بوحجير، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، أن البرنامج التوعوي الذي انطلق من مستودعات «نون»، وبحضور أكثر من 150 عاملاً، يعزز أهداف مبادرة الروح الإيجابية في ترسيخ روح الانسجام الاجتماعي، وقيم التسامح، إلى جانب التنويه ببرامج الروح الإيجابية على مدار العام، والتي تمكن العمال من المشاركة فيها عبر فعاليات وأنشطة رياضية ومجتمعية هادفة.