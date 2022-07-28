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«أمن الهيئات» بشرطة دبي تكرم المتقاعدين

«أمن الهيئات» بشرطة دبي تكرم المتقاعدين
29 يوليو 2022 01:30

دبي (الاتحاد) 

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كرم العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور العميد نبيل عبد الله جان، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، عدداً من الموظفين المحالين إلى التقاعد، تقديراً لعطائهم المثمر وتميزهم وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي. وأثنى العميد الفلاسي على جهود المكرمين وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم أثناء فترة عملهم في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وكانوا مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل. وقدم العميد الفلاسي، للمكرمين شهادة شكر وعرفان تقديراً لما قدموه لشرطة دبي طوال فترة عملهم، متمنياً لهم حياة سعيدة. من جانبهم عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم على التكريم.

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