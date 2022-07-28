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شرطة عجمان تناقش زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة

جانب من الاجتماع (من المصدر)
29 يوليو 2022 01:30

عجمان (الاتحاد) 

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نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، الاجتماع التنسيقي للفريق الفرعي لمؤشر الوطني لمعدل زمن الاستجابة، بهدف مناقشة سبل تعزيز المبادرات المرتبطة بالمؤشر، للوصول إلى أفضل مستوى في سرعة زمن الاستجابة وفق المعايير العالمية.
وحضر الاجتماع، العميد محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والمقدم سعيد عبدالله المدحاني، نائب مدير إدارة العمليات الشرطية بشرطة عجمان وأعضاء الفريق.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى حصر البلاغات الواردة لغرف العمليات على مستوى قيادات الشرطة في الدولة، ومراجعة التصنيفات الخاصة بالاستجابة وفق درجه الأهمية بما يتوافق مع سياسة الاستجابة، ووضع آلية عمل موحده لتصنيف البلاغات للارتقاء بخدمات الشرطة، ومناقشة التحديات المواجهة لإيجاد أفضل الحلول المناسبة، في إطار السعي لتحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً كأفضل جهة في تحقيق مؤشر معدل سرعة زمن الاستجابة.

شرطة عجمان
الإمارات
عجمان
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