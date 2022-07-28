الإمارات تدين استهداف قوات حفظ السلام المغربية في الكونغو

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مجموعة من القوات المسلحة الملكية المغربية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع البعثة المغربية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة وأهل وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقتل 22 شخصاً جراء هجمات ضد بعثة الأمم المتحدة في شرق الكونغو.

وأكد المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا كاتيمبوي عدد القتلة، مضيفاً أن 67 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح بعضهم في حالة خطيرة.

وبدأت أعمال الشغب والهجمات يوم الاثنين عندما اقتحم محتجون مبنى للأمم المتحدة في مدينة جوما بإقليم كيفو الشمالي.

وكانت منظمات المجتمع المدني قد أبلغت في البداية عن 6 وفيات، حيث أبلغت الحكومة لاحقاً عن مقتل 18 شخصاً، من بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وضابطان من شرطة الأمم المتحدة، و15 مدنياً. وأدانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحكومة الكونغو الهجمات التي بدأت بعد أن دعا حزب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ومنظمات المجتمع المدني إلى مظاهرات في جوما، بعد أن دعا رئيس مجلس الشيوخ في البلاد، موديست بهاتي، بعثة الأمم المتحدة إلى مغادرة البلاد في منتصف يوليو.

وتتمركز بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في شمال شرق الكونغو منذ أكثر من 20 عاماً، في محاولة لتعزيز السلام في البلاد على الرغم من وجود نحو 130 جماعة مسلحة مختلفة تتنافس على السيطرة على الثروة الطبيعية الهائلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشمل «النحاس والكوبالت والذهب والألماس».