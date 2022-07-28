حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز
28 يوليو 2022 20:00
بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.