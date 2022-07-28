الجمعة 29 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إيواء 2427 شخصاً في كلباء

سحب مياه الامطار من شوارع كلباء (من المصدر)
28 يوليو 2022 18:20

سعيد أحمد (كلباء)  

أخبار ذات صلة
في عهد خليفة.. الإمارات وجهة عالمية للمعارض والفعاليات
«الأرصاد»: الحالة الجوية أقل حدة اليوم

أعلن العقيد راشد الزعابي، نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالشارقة، عن تخصيص 5 مراكز لإيواء المتضررين من الأمطار والسيول، التي شهدتها منطقة كلباء، حيث تم إيواء 2427 شخصاً من جنسيات مختلفة، وتوفير لهم الاحتياجات الضرورية.
وأكد في تصريح ل "الاتحاد" إن شرطة الشارقة، استعدت للتعامل مع الحالات الطارئة للحالة الجوية، حيث استنفرت طواقمها على مدار الساعة، بالتنسيق ومساندة القوات المسلحة والدفاع المدني والبلدية ومواصلات الإمارات وغيرها من الجهات الحكومية والمحلية، مؤكداً إن الجميع بذل جهود حثيثة من أجل الحد من أضرار الأمطار والسيول، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأشار العقيد راشد الزعابي، إلى إنه تم توفير 109 صهاريج و55 مضخة لسحب تجمعات المياه في مختلف شوارع ومناطق كلباء، مشيراً إلى تعطل عدد من المركبات في بعض الشوارع، تم إخراج لتسهيل حركة السير والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.
وأضاف إن الوضع في خورفكان أقل تضرراً من منطقة كلباء، وتم التعامل مع الحالات الطارئة فيها بكل احترافية، لافتاً إلى إن الوضع لم يستدعي لافتتاح مراكز إيواء، حيث تواجدت دوريات الشرطة والمرور في الشوارع لتنظيم حركة السير وتخفيف من الازدحام، وتقديم المساعدة للجمهور.
وناشد نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالشارقة، الجمهور بعدم الخروج إلى الأودية أو الجبال، والبقاء في المنازل حتى تستقر الحالة الجوية، والابتعاد عن السيول وأماكن تجمع الأمطار، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع.

شرطة المنطقة الشرقية
الإمارات
الشارقة
المنطقة الشرقية
كلباء
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
عربي ودولي
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
اليوم 11:01
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
الرياضي
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
اليوم 10:59
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
اليوم 10:57
خبيرة تغذية تنصح هذه فئات بعدم تناول اللحوم
دنيا
خبيرة تغذية تنصح هذه الفئات بعدم تناول اللحوم
اليوم 10:21
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
الاقتصادي
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اليوم 10:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©