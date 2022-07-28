إيواء 2427 شخصاً في كلباء

سعيد أحمد (كلباء)

أعلن العقيد راشد الزعابي، نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالشارقة، عن تخصيص 5 مراكز لإيواء المتضررين من الأمطار والسيول، التي شهدتها منطقة كلباء، حيث تم إيواء 2427 شخصاً من جنسيات مختلفة، وتوفير لهم الاحتياجات الضرورية.

وأكد في تصريح ل "الاتحاد" إن شرطة الشارقة، استعدت للتعامل مع الحالات الطارئة للحالة الجوية، حيث استنفرت طواقمها على مدار الساعة، بالتنسيق ومساندة القوات المسلحة والدفاع المدني والبلدية ومواصلات الإمارات وغيرها من الجهات الحكومية والمحلية، مؤكداً إن الجميع بذل جهود حثيثة من أجل الحد من أضرار الأمطار والسيول، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار العقيد راشد الزعابي، إلى إنه تم توفير 109 صهاريج و55 مضخة لسحب تجمعات المياه في مختلف شوارع ومناطق كلباء، مشيراً إلى تعطل عدد من المركبات في بعض الشوارع، تم إخراج لتسهيل حركة السير والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.

وأضاف إن الوضع في خورفكان أقل تضرراً من منطقة كلباء، وتم التعامل مع الحالات الطارئة فيها بكل احترافية، لافتاً إلى إن الوضع لم يستدعي لافتتاح مراكز إيواء، حيث تواجدت دوريات الشرطة والمرور في الشوارع لتنظيم حركة السير وتخفيف من الازدحام، وتقديم المساعدة للجمهور.

وناشد نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالشارقة، الجمهور بعدم الخروج إلى الأودية أو الجبال، والبقاء في المنازل حتى تستقر الحالة الجوية، والابتعاد عن السيول وأماكن تجمع الأمطار، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع.