«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: مرافق المؤسسة لم تتلق أي حالات إصابة بسبب الأمطار الغزيرة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عدم استقبال المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لها بالمناطق الشرقية، لأي حالات إصابة ناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.

وقال الدكتور عصام محمد الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالمؤسسة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «لم نتلق حتى ظهر اليوم - الخميس- أي حالات إصابة تتعلق بحالات تضرروا نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق».

وأضاف: «الطواقم الطبية داخل منشآت المؤسسة قامت برفع الجاهزية وتم التأكيد على ضرورة استقبال المصابين- إن وجد- وكذلك استمرار استقبال المراجعين، وتقديم خدمات الرعاية اللازمة لهم وإنجاز ما يحتاجون إليه من الإجراءات».

وأكد أن المرافق الطبية التابعة للمؤسسة مستمرة باستقبال المراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية، لافتاً إلى أنه لدى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خطط للتعامل مع طوارئ الأحوال الجوية، وتفعل بناء على الحدث والإشعارات، ويتم رفع حالات التأهب والاستعداد في جميع المنشآت الواقعة في قلب الحدث وكذلك المنشآت المساندة. وعن فرق العمل التي شكلتها المؤسسة لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار، أفاد الزرعوني، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتوفير الدعم الصحي اللازم للقيام بالدور المطلوب وتقديم المساعدة للمتضررين من السيول.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات وتقارير على مدار الساعة للوقوف على وضع مرافق المؤسسة والتأكد من جاهزيتها لتقديم الرعاية الصحية لمرتاديها والحفاظ على سلامة مرتاديها وموظفيها، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع الجهات الصحية وغير الصحية والتنسيق مع الفرق المحلية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتفعيل الخطط وإدارة الحدث. وبالنسبة لعدد المرافق الطبية المستعدة لتقديم المساعدة الطبية في مثل هذه الحالات الجوية، أجاب: «يوجد 4 مستشفيات في الساحل الشرقي، بالإضافة إلى المستشفيات الأخرى المساندة، كذلك يوجد أكثر من 20 مركزاً صحياً منتشرة في مختلف المناطق الجغرافية لتكون قريبة من السكان لتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية».

وذكر أن لدى المؤسسة أكثر من 30 سيارة إسعاف موزعة على مختلف المنشآت الطبية لتلبية حاجة نقل المرضى.

وفي سياق متصل، قال مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: إنه «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توجهت فرق الطوارئ والإنقاذ في إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية لدعم عمليات الإنقاذ».

وأضاف: «تحركت الطواقم الإسعافية التابعة للمؤسسة لدعم عمليات الإنقاذ بالمناطق الشرقية المتضررة جراء الأمطار والسيول يوم أول أمس (الأربعاء)».

وأشار جلفار الذي أشرف على طواقم المؤسسة المشاركة، إلى أن الفرق الإسعافية قامت بتقديم الدعم اللازم وإجلاء المتضررين وعلاج المصابين ونقلهم إلى مواقع الإجلاء المؤقتة، لافتاً إلى أنه تم رفع الجاهزية لمركبات الإسعاف والآليات إلى 130 مركبة وآلية وتوزيعها في مختلف المواقع والمناطق المتضررة من الأمطار والسيول وذلك لضمان دعم وتلبية جميع البلاغات.

وأكد أن المؤسسة والفرق الإسعافية دائماً في حالة تأهب وجاهزية للتعامل الفوري لأي أزمة طارئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لحماية الأرواح والممتلكات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأشار إلى مساهمة المؤسسة في التمارين المستمرة والمكثفة لفرق العمل الميدانية مع شركاء المؤسسة، والخاصة بالعمل على رفع جاهزية الكوادر الإسعافية للاستجابة بمرونة ورشاقة لهذا النوع من البلاغات الطارئة خلال الأزمات والطوارئ.