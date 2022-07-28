«الطوارئ والأزمات» برأس الخيمة يرفع درجة الجاهزية بسبب الأمطار
«الطوارئ والأزمات» برأس الخيمة يرفع درجة الجاهزية بسبب الأمطار
28 يوليو 2022 18:17
قال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة إنه، ومنذ بدء سوء الحالة الجوية مساء أمس الأربعاء، تم تفعيل خطط التعامل مع السيول وسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، ونشر الفرق الميدانية لتقديم كافة الدعم والمساعدة المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان والجبال. وأضاف أنه تم توزيع أكثر من 77 دورية على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة، وإغلاق جميع الأودية التي تشهد تدفقا كبيرا للمياه، ونشر فرق سيارات سحب المياه من الشوارع التي غمرتها الأمطار لتسهيل حركة مرور المركبات ومساعدة المحال التجارية التي تضررت بفعل دخول المياه إليها إلى جانب تقديم الدعم لأكثر من 200 شخص كانوا محصورين في أعالي الجبال والوديان وتأمين عبور مركباتهم إلى مناطق آمنة وبعيدة عن جريان الأودية. وأوضح أنه تم نقل الأشخاص العالقين في المناطق الخطرة بواسطة جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، حيث تم نقل أكثر من 14 شخصا لأماكن آمنة، مع التأكيد على ضمان تقديم الدعم اللوجستي لهم من مواد غذائية وجميع الاحتياجات الضرورية من طبية وغيرها. وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة إن فرق الإنقاذ باشرت مهام عملها في تقديم المساعدة لكافة أفراد الجمهور العالقين بالقرب من الأودية، وبتقديم خدمات إجلاء لبعض الأهالي من منازلهم التي تضررت من جراء الأمطار الغزيرة والوديان التي غمرت منازلهم وأن الجهود مستمرة ومتواصلة للتواصل مع باقي البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة من تضررهم من الوديان في جميع مناطق الإمارة. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الفرق الميدانية لشرطة رأس الخيمة وفريق الأزمات المحلي والتي تعاملت مع جميع البلاغات والحالات بكل احترافية ومهنية عالية، وسرعة انتقالها إلى مواقع الأحداث للتعامل معها وتقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها من مواطنين ومقيمين وسياح، والاطمئنان عليهم. كانت غرفة العمليات تلقت، منذ بدء الحالة الجوية وتساقط الأمطار، أكثر من 1883 اتصالا ما بين طلب مساعدة أو استفسار حول الحالة الجوية. وتم وتقديم المساعدة للمحتاجين لها ممن تعرضت مركباتهم للتوقف بسبب مياه الأمطار التي غمرت معظم شوارع الإمارة، كما تم تقديم النصائح والإرشادات التوعوية لكافة مستخدمي الطريق عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للقيادة، وموافاة أفراد المجتمع بتطورات حالة الطقس وكيفية التعامل معها وأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مناطق جريان الأودية والسدود وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة، وندعو كافة أفراد المجتمع إلى التعاون من خلال الاتصال على الرقم 999 في الحالات الطارئة فقط، والرقم 901 للاستفسارات.