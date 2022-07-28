الجمعة 29 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
28 يوليو 2022 18:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة واحتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد تمتد على المناطق الداخلية نهاراً.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة. 
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:16.
في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والمد الثاني عند الساعة 21:49 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.

أخبار ذات صلة
في عهد خليفة.. الإمارات وجهة عالمية للمعارض والفعاليات
«الأرصاد»: الحالة الجوية أقل حدة اليوم
المصدر: وام
طقس الإمارات
الطقس
سحب ركامية
درجات الحرارة
آخر الأخبار
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
عربي ودولي
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
اليوم 11:01
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
الرياضي
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
اليوم 10:59
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
اليوم 10:57
خبيرة تغذية تنصح هذه فئات بعدم تناول اللحوم
دنيا
خبيرة تغذية تنصح هذه الفئات بعدم تناول اللحوم
اليوم 10:21
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
الاقتصادي
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اليوم 10:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©