الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة واحتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد تمتد على المناطق الداخلية نهاراً. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:16. في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والمد الثاني عند الساعة 21:49 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.