الإمارات تتضامن مع باكستان في ضحايا الفيضانات

أبوظبي، إسلام أباد (الاتحاد، وكالات)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق في جنوب غرب البلاد، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص وإجلاء عشرات الآلاف، وأحدثت أضراراً جسيمة. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ويحاول المنقذون جاهدين في جنوب غرب باكستان الوصول إلى آلاف الأسر العالقة في قراهم، بعدما ضربت أكثر الأمطار غزارة في التاريخ المسجل الدولة الواقعة بجنوب آسيا، ما زاد من المخاوف بشأن التغير المناخي.

وقال وزير داخلية إقليم بلوشستان زيا لانجو إنه جارٍ استخدام المروحيات العسكرية والقوارب في عمليات الإنقاذ للوصول إلى 50 ألف أسرة على الأقل تقطعت بهم السبل في مناطق نائية في إقليم بلوشستان بعدما تدمرت الطرق والجسور بسبب السيول.

وضربت الأمطار الموسمية لعدة أيام بلوشستان وكراتشي وهي أكبر مدينة جنوبية من حيث التعداد السكاني، حيث أغرقت الشوارع وسدت الطرقات وأجبرت الملايين على البحث عن أراض جافة. وأعلنت سلطات كراتشي حالة طوارئ مناخية الاثنين الماضي.

وتأتي باكستان في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان الأكثر تعرضاً للطقس الحاد الناتج عن التغير المناخي، وفق منظمة «غيرووتش» البيئية غير الحكومية.

وأعلنت حكومة السند الاثنين عطلة رسمية في كراتشي وحيدر أباد في محاولة لتجنب خطر الفيضانات، لكن المناطق المنخفضة التي تتعرض منذ أسابيع لأمطار غزيرة تحولت إلى مناطق منكوبة.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية سردار سارفراز: إن الأمطار في بلوشستان وكراتشي هي الأغزر في تاريخ باكستان المسجل.

وقال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية: إن المهندسين العسكريين والجنود يساعدون رجال الإنقاذ في تجفيف المياه من الشوارع المغمورة والوصول إلى الأشخاص العالقين.

وقالت الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث: إن حصيلة الوفيات من جراء أسابيع من الأمطار والفيضانات وصلت إلى 340 أمس الأول، ومن المتوقع أن ترتفع.

كما عطلت الأمطار الغزيرة رحلات الطيران والقطارات في كراتشي التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

ويعزو الخبراء الأمطار غير العادية والفيضانات إلى التغير المناخي، وأشار بعضهم إلى أن البلاد قد تواصل المعاناة إذا لم يتم اتخاذ أي تحرك ملموس. وضربت البلاد أسوأ فيضانات عام 2010 حين غطت المياه ما يقرب من خمس مساحة البلاد، ما أسفر عن مصرع نحو ألفي شخص وتشريد 20 مليوناً.