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«إسعاف دبي» لـ «الاتحاد»: 130 مركبة للمشاركة بدعم المتضررين من السيول

«إسعاف دبي» لـ «الاتحاد»: 130 مركبة للمشاركة بدعم المتضررين من السيول
28 يوليو 2022 15:19

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، توجهت فرق الطوارئ والإنقاذ في إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية لتقديم الدعم اللازم. 
وأعلن مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن المؤسسة رفعت الجاهزية لنحو 130 من مركبات وآليات وتوزيعها في مختلف المواقع والمناطق المتضررة من الأمطار والسيول وذلك لضمان دعم وتلبية جميع البلاغات. 
وأشار جلفار، الذي أشرف على طواقم المؤسسة المشاركة، إلى أن الفرق الإسعافية قامت بتقديم الدعم اللازم وإجلاء المتضررين وعلاج المصابين ونقلهم إلى مواقع الإجلاء المؤقتة، وأكد أن المؤسسة والفرق الإسعافية دائماً في حالة تأهب وجاهزية للتعامل الفوري لأي أزمة طارئة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لحماية الأرواح والممتلكات بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى. 
وأشار إلى مساهمة المؤسسة في التمارين المستمرة والمكثفة لفرق العمل الميدانية مع شركاء المؤسسة، والخاصة بالعمل على رفع جاهزية الكوادر الإسعافية للاستجابة بمرونة ورشاقة لهذا النوع من البلاغات الطارئة خلال الأزمات والطوارئ.

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