الأرصاد يكشف تطورات الحالة الجوية في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة لا زالت تحت تأثير المنخفض الجوي، وتحرك إلى غرب الدولة، وسحب ركامية موجودة على الخليج العربي مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، وعلى جنوب قطر، مع تكون سحب ركامية محملة بالأمطار على الجبال الشرقية، وهو ما يشير إلى أن الدولة لا زالت تحت تأثير المنخفض الجوي، ولكن بشكل أقل حدة عن يوم أمس.، وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.والطقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح نشطة إلى قوية السرعة مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مع اضطراب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأشار المركز إلى تكون سحب وأمطار على البحر، وهناك فرصة لتكون سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والغربية من الدولة، بصورة أقل حدة من أمس.

وأكد المركز أنه تم إصدار ما يقارب من 70 تنبيهاً وتحذيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم إصدار 20 تحذيراً إلى الجهات المعنية بالدولة بخصوص الحالة، خلافاً للقاءات التي أجراها المتنبئين بالطقس من المركز بوسائل الإعلام والإذاعات المختلفة.

وشدد المركز بأنه على الجمهور في حالة وجود أمطار خاصة على المناطق الجبلية، وبأي كمية كانت على الجبال، إذ أنها تؤدي إلى جريان أودية وسيول، ويجب ألا يقترب أحد من الوديان لأن قوة اندفاع المياه شديدة وهائلة تجرف أي شيء، خاصة ارتفاع الجبال والتي تصل إلى 1000 متر، ولذا ينصح المركز الجمهور بتجنب ارتياد الوديان.

كما دعا المركز السائقين إلى التوقف في أماكن آمنه، وليس بالوديان أو وسط الطريق أو أماكن تجمعات المياه، لأن طبيعة المناطق الجبلية وارتفاع الجبال تلعب دوراً مهماً في تلك الوديان أو المناطق