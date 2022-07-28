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بالفيديو.. شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة الإطارات

بالفيديو.. شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة الإطارات
28 يوليو 2022 10:41

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة توعية مرورية حول سلامة الإطارات في منفذي خطم الشكلة ومزيد الحدوديين بالعين وذلك ضمن حملة " صيّف بأمان" والتي تهدف إلى توعية السائقين بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب .

وشارك في المبادرة إدارة مرور العين وإدارة شرطة أمن منافذ العين وقسم شؤون الشرطة المجتمعية – العين وقسم كلنا شرطة وشركة ميشلان.

  • شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة الإطارات في منفذي خطم الشكلة ومزيد

 

وأكد العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين اهتمام شرطة أبوظبي بتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى المستويات السلامة المرورية تحقيقا لرؤيتها في جعل الطرق أكثر أماناً .

ودعت إدارة شرطة أمن منافذ العين الجمهور إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تعزز سلامتهم ووقايتهم من الحوادث، وشارك قسم الشرطة المجتمعية في العين من خلال أعضاء كلنا شرطة في توزيع كتيبات توعية على السائقين وتقديم النصائح حول السلامة في الصيف و الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات والإطارات خلال فترة الصيف والتأكد من سلامتها.

وشارك في المبادرة أحد منتسبي أصحاب الهمم في توعية السائقين حول إجراء فحص دوري لمركباتهم وخاصة مايتعلق بصلاحية الإطارات وجودتها.

وقدمت شركة ميشلان فحصاً مجانياً لإطارات المركبات مع تقديم بعض النصائح الفنية حول أهمية التأكد من سلامة وجودة إطارات المركبة وسرعة استبدالها في حال عدم صلاحيتها في الطريق وانتهاء عمرها الافتراضي .

 

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المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الإطارات
السائقين
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