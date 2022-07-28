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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بيرو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بيرو بذكرى استقلال بلاده
28 يوليو 2022 09:54

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة بيدرو كاستيو تيرونيس رئيس جمهورية بيرو وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بيدرو كاستيو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أنيبال توريس فاسكس رئيس وزراء جمهورية بيرو.

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المصدر: وام
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