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«الطوارئ والأزمات» تدعو إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة الجميع

«الطوارئ والأزمات» تدعو إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة الجميع
28 يوليو 2022 00:24

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى ضرورة التعاون والتكاتف مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

وقالت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «في ظل الأحوال الجوية المتقلبة ندعو المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة التعاون والتكاتف مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع».

 

 

 

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