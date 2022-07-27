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«الطوارئ والأزمات» تدعو إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة الجميع
«الطوارئ والأزمات» تدعو إلى ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة الجميع
28 يوليو 2022 00:24
دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى ضرورة التعاون والتكاتف مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.
وقالت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «في ظل الأحوال الجوية المتقلبة ندعو المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة التعاون والتكاتف مع الجهات الرسمية حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع».
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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