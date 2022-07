تنبيه من وزارة الداخلية بشأن الأمطار والسيول في بعض مناطق الدولة

أكدت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة مواصلة جهودها في الحد من تداعي الأحوال الجوية السائدة، وذلك وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.

Continuous efforts of the Ministry of Interior and the Police Directorates to reduce the worsening of the prevailing weather conditions