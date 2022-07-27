تنبيه من وزارة الداخلية بشأن الأمطار والسيول في بعض مناطق الدولة

أكدت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة مواصلة جهودها في الحد من تداعي الأحوال الجوية السائدة، وذلك وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.

جهود متواصلة لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الحد من تداعي الأحوال الجوية السائدة



Continuous efforts of the Ministry of Interior and the Police Directorates to reduce the worsening of the prevailing weather conditionshttps://t.co/KxKaoPfIe1 pic.twitter.com/7JbA4Dd9JB — وزارة الداخلية (@moiuae) July 27, 2022

وقالت إن سلامة الأشخاص والممتلكات "على رأس الأولويات" وهي تعمل مع الفرق الشرطية المختصة وأجهزة الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدد من المناطق في الدولة.

وكانت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة وجهت تحذيرات وإرشادات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأضرار التي قد تنشأ عن تقلب الحالة الجوية خاصة مع توقع اشتداد الأمطار والرياح.

وتقوم الفرق الشرطية بكافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات من خلال فرق عملها المنتشرة في جميع مناطق الدولة، كما تواصل عملها في تأمين إنسيابية المرور من خلال الدوريات الميدانية.

وحثت الجمهور على ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات السلامة وعدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطاراً شديدة إلا للضرورة كما دعت إلى القيادة بحذر شديد مشددة على أهمية الاستجابة لتعليمات وإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتعزيزاً لأمن المجتمع.