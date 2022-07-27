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«أوقاف الشارقة» تدشن «سقيا الماء»

«أوقاف الشارقة» تدشن «سقيا الماء»
28 يوليو 2022 00:49

الشارقة (الاتحاد) 

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أطلقت دائرة الأوقاف مؤخراً أحدث مبادراتها تحت عنوان (اقرب) التي يتم من خلالها توزيع المياه والمشروبات الباردة بشكل مجاني في عدة أماكن متفرقة في إمارة الشارقة، وقد تم البدء في أولى عمليات التوزيع على مرتادي ممشى بحر الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، حيث قام موظفو الدائرة بالتعاون مع المتطوعين التابعين لمركز الشارقة للتطوع بتوزيع المياه الباردة على الجمهور بهدف تخفيف وطأة الحر عليهم خلال موسم الصيف.  وقال طالب المري مدير عام الدائرة، إنه مع شدة حرارة الشمس في مثل هذه الأيام يعظم أجر سقاية الماء، فذلك من أفضل الصدقات والقربات إلى الله تعالى، كما أن مبادرة (اقرب) تعد إحدى مبادرات مشروع سقيا الماء وتندرج تحت مظلته.
وأضاف: تسعى الدائرة إلى طرح مبادرات مجتمعية منبثقة من المشاريع الأساسية تعزيزاً لها وتطويراً لآليات العمل فيها، ويتميز مشروع سقيا الماء بكونه من أهم المشاريع الوقفية التي تعزز مفهوم العطاء.
كما شدد على حرص الأوقاف على ترسيخ المسؤولية المجتمعية وزرع قيمة الرحمة، ونشر ثقافة التطوع في نفوس أبناء المجتمع، من خلال استحداث مبادرات وممارسات مستدامة.

الإمارات
أوقاف الشارقة
الشارقة
دائرة الأوقاف
سقيا الماء
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