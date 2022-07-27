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«يونا» ينظم ورشة عمل للتعريف بـ «الكونغرس العالمي للإعلام»

«يونا» ينظم ورشة عمل للتعريف بـ «الكونغرس العالمي للإعلام»
28 يوليو 2022 00:49

جدة (وام)

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ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» في الأول من أغسطس المقبل ورشة عمل افتراضية لوكالات الأنباء الأعضاء للتعريف بـ«الكونغرس العالمي للإعلام» وذلك بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك». 
وتهدف الورشة إلى التعريف بهذا الحدث العالمي الذي تستضيفه أبوظبي في نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وبمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وتستعرض الورشة الفرص المتاحة لوكالات الأنباء الأعضاء خلال الكونغرس بما يشمل حجز مساحة للمشاركة في المعارض والاجتماعات والفعاليات المصاحبة للحدث وتبادل الخبرات والتجارب مع وسائل الإعلام الدولية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع هذه الوسائل. وقال محمد اليامي المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي إن الورشة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز انخراط وكالات الأنباء الأعضاء في التظاهرات الإعلامية الدولية بما يسهم في الرقي بأدائها، وتحديث أدواتها من خلال التعرف على أحدث التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام.  وأكد أن الورشة ستمثل فرصة لتبادل الأفكار بين وكالات الأنباء الأعضاء حول سبل الاستفادة من هذا الحدث العالمي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، خصوصا في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العمل الإعلامي، وحاجة وكالات الأنباء الرسمية إلى مواكبة هذه التغيرات للحفاظ على دورها الحيوي كمصدر إخباري موثوق قادر على الوصول إلى القراء بمختلف شرائحهم واتجاهاتهم. وأشار اليامي إلى أن الورشة ستعمل أيضا على إبراز جهود وكالات الأنباء الأعضاء، خاصة وكالة أنباء الإمارات «وام» وجهودها في إقامة وتنظيم مثل هذه الأحداث الإعلامية الضخمة. 
من جهته قال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» إن «الكونغرس العالمي للإعلام» يمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك وبناء الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق التقدم والريادة في هذا القطاع، ومن هنا تأتي هذه الورشة لاستكشاف الفرص المتاحة في هذا الصدد لوكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي. وأكد حرص مؤسسات الإعلام الرسمي في دولة الإمارات على مشاركة خبراتها في مجالات الإعلام والاتصال وإقامة الفعاليات الإعلامية الدولية مع نظيراتها في الدول الإسلامية، وتعزيز التعاون معها. 

وكالات الأنباء
منظمة التعاون الإسلامي
الإمارات
وكالة أنباء الإمارات
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