«الإمارات للخدمات الصحية» و«فاطمة للعلوم» تعززان التعاون المشترك

دبي (الاتحاد)

عززت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من تعاونها المشترك مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة في التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف دعم أهداف الطرفين الرامية إلى تطوير معرفة ومهارات الكوادر الصحية في الدولة، ودعم تقدم البحث العلمي في القطاع الصحي.

وشهد تعزيز الشراكة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور أحمد عبد المنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المؤسسة، وعدد من الكوادر الإدارية والتعليمية في الكلية.

وتتضمن مجالات الشراكة عدداً من محاور التعاون بهدف تعزيز صحة المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دعم توفير التعليم والتدريب، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تطوير معرفة ومهارات الكوادر الصحية في الدولة وتعزيز تقدم البحث العلمي ومصادر التعلم في القطاع الصحي بأعلى المعايير العالمية.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال «تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مجالات التعاون بين الطرفين، للاستفادة من خبراتهما ومواردهما في كافة المجالات التي تدعم تطوير مهارات الكادر الصحي بمختلف تخصصاته الطبية والعلوم الصحية، بما يتوافق مع أهداف واستراتيجيات المؤسسة ومساعيها نحو تحقيق تطلعاتها ورؤاها المعنية بصياغة مستقبل مستدام لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، ومواصلة الريادة والتميز ورفع القدرة التنافسية للقطاع الصحي إقليمياً وعالمياً.

بدوره أكد الدكتور أحمد عبد المنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية أن التعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إحدى المؤسسات الصحية الرائدة في الدولة، ستسمح بتبادل الخبرات والعمل جنباً إلى جنب مع متخصصي الرعاية الصحية لبناء القدرات وزيادة الكفاءات في هذا القطاع الحيوي وتوطين المهن الصحية في الدولة، بما ينسجم مع استراتيجية المعهد الذي يوفر أعلى معايير الجودة في مناهج التدريس والتدريب لتسهم في صناعة الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الصحية والطبية.

تنص بنود الشراكة والتعاون على دعم الخطط والبرامج الهادفة إلى رعاية واستقطاب وتعيين الطلبة المواطنين من خلال ابتعاث عدد من خريجي الثانوية العامة للانضمام في برامج ابتعاث التمريض وبرنامج مسار وتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ورعاية موظفي المؤسسة وإلحاقهم لدى الكلية للحصول على شهادات أكاديمية، والتنسيق المشترك للإعلان عن المنح والبعثات التي توفرها المؤسسة للانتساب في برامج الكلية، والاستفادة من إمكانيات الكوادر الأكاديمية في تقديم خدمات صحية.