تدريب «ناشئة الشارقة» على الإسعافات الأولية

الشارقة (الاتحاد)

في إطار حرص «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على زيادة وعي كوادرها المُشرفة على مختبر المهارات ضمن فعاليات «صيفك ويانا»، وتمكينهم من مهارات الإسعافات الأولية، أقيمت في مركز ناشئة واسط، ورشة تعريفية بأساسيات الإسعافات الأولية، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع من خلال «المنصة الصيفية المجتمعية»، وبتنظيم من البرنامج الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ «ساند» أحد برامج مؤسسة الإمارات. يأتي تنظيم هذه الورشة بهدف توفير البيئة الآمنة للمشاركين في ممارسة أنشطتهم خلال العطلة الصيفية والحفاظ على سلامتهم وفق أعلى معايير السلامة، وإكساب موظفي ناشئة الشارقة المعلومات والمهارات اللازمة التي يجب القيام بها في حالات الطوارئ.

وتعرف المشاركون في الورشة التي قدمها مسعود الحوسني مدير التدريب في برنامج ساند، إلى كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والإصابات الممكن حدوثها أثناء ممارسة الأعمال والأنشطة الصيفية المتنوعة، هذا إلى جانب طرق التعامل مع حالات الإغماء وضربات الشمس والتعامل مع النزيف وتحديد أولويات الإصابة.