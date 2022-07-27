المدرسة الرقمية تفتتح أول مركز تعلم رقمي في كولومبيا

دبي (الاتحاد)

التقى فخامة إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا بوفد مبادرة المدرسة الرقمية، أحد مشروعات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن مشاركة حكومة دولة الإمارات في فعاليات مؤتمر الاقتصاد البرتقالي الذي يعقد في مدينة ميديجين الكولومبية، ويهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي من خلال الاعتماد على الثقافة والإبداع التكنولوجي، وتم خلال اللقاء التعريف بمبادرات المؤسسة وجهود المدرسة الرقمية في توفير فرص التعلّم للطلبة في المناطق الأقل حظاً حول العالم، وسعيها لتعزيز منظومة التعليم في كولومبيا.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية كولومبيا أعلنت «المدرسة الرقمية» خلالها عن افتتاح أول مركز تعلم رقمي في جمهورية كولومبيا، بحضور سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، حيث عقدت مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في كولومبيا ضمن زيارة رسمية للاطلاع على آلية تنفيذ برامج ومبادرات المدرسة الرقمية والنتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة، بما يسهم في دعم قطاع التعليم والتكنولوجيا وتطوير التعلّم الرقمي في كولومبيا.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن دولة الإمارات تتبنى توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية المتطورة، لتوفير المعرفة وأفضل فرص التعليم للطلاب من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في الدول الأقل حظاً للنهوض بالمجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية العالمية.

والتقى الدكتور وليد آل علي أمين عام وعضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية، خلال الزيارة التي قام بها وفد المدرسة الرقمية إلى كولومبيا لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التعليم الرقمي في كولومبيا، كلاً من معالي تيتو جريسين وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كولمبيا، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توفير مواد العلوم المتقدمة والابتكار للطلبة الكولومبيين عبر المدرسة الرقمية، كما التقى معالي أنجليكا مايولو وزيرة الثقافة بجمهورية كولومبيا وتمت مناقشة مجالات التعاون في التعليم الرقمي، إضافة إلى ماريا ديل روساري افيديو، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الاتصالات لمناقشة مجالات الوصول تعزيز الوصول للإنترنت في مراكز المدرسة الرقمية بكولمبيا.

كما عقد وفد المدرسة الرقمية اجتماعاً مع خوان كارلوس سالدرياغا عمدة بلدية سواتشا، بهدف بحث سير عمل المدرسة الرقمية ومجالات التوسع لمواقع جديدة، ولقاء آخر مع خوان بابلو وكيل وزارة الثقافة في بلدية ميديجين، كما التقى ميريل جيرار ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كولومبيا، حيث ساهمت هذه الاجتماعات في تعزيز الدعم المقدم للمدرسة الرقمية وخططها للمرحلة المقبلة في كولومبيا.

وأشاد سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا بجهود المدرسة الرقمية، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية في إطلاق المشروعات العالمية الهادفة لتطوير المنظومة التعليمية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المدرسة الرقمية تتبنى العديد من أنماط التعليم التي تعتمد على حاجة الدول المستفيدة.