«تنمية المجتمع»: 57 ورشة توعية لـ3200 من الأطفال والأسر

دبي (وام)

نفذت وزارة تنمية المجتمع خلال العام الماضي 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2022، أكثر من 57 ورشة تثقيفية استهدفت ما يزيد على 3200 من أفراد المجتمع من فئات الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور والمختصين في مجال حماية الطفولة والأسرة، والتي جاءت ضمن الجهود المبذولة للتعريف بالقوانين والبرامج والمبادرات الوقائية لحماية الطفولة، ومن خلال توعية الأسر بأثر المخدرات وطرق الوقاية منها، وذلك في إطار رؤية الوزارة التثقيفية القائمة على أساس صون وحماية الطفولة وتحقيق تنشئة سليمة ومتوازنة لها ودعم أهداف الوزارة لتعزيز استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها. وأعلنت إيمان حارب الفلاحي مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أنه تم خلال العام الماضي 2021 تنظيم 10 ورش استفاد منها 507 أشخاص في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل على نطاق واسع في المجتمع، كما نفذت الوزارة 4 ورش متخصصة ضمن برنامج منسقي الطفل بالأندية الرياضية والثقافية في «مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي»، سعياً لتأهيل نحو 51 مختصاً من أجل تعزيز جهود حماية الطفولة على نطاق الأندية وعلى مستوى الدولة. وقالت الفلاحي: إن الوزارة عززت جهودها التثقيفية باستهداف أكثر من 750 من الأطفال الواقعين في مرحلة الطفولة المبكرة بـ 4 ورش نوعية ضمن برنامج «لا أقبل» التوعوي الوقائي لحماية الأطفال وتدريبهم على طرق عدم قبول الإساءة بالطرق والوسائل المناسبة، كما نظمت نحو 20 ورشة عمل لتوعية الأسر بأثر المخدرات وطرق الوقاية منها والتي استهدفت ما يقارب 1225 شخصاً، إضافة إلى تنظيم 6 ورش تثقيفية أخرى تحت عنوان «معاً نحو بيئة خالية من العنف الأسري»، جمعت 450 شخصاً بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود. وأشارت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 نظمت الوزارة ما يزيد على 13 ورشة تثقيفية استهدفت أكثر من 200 شخص من مختلف فئات المجتمع. بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، تم تنفيذ ورشة ضمن برنامج «لا أقبل» التوعوي الوقائي لحماية الأطفال وتدريبهم على طرق عدم قبول الإساءة بالطرق والوسائل المناسبة وتعريفهم بقانون حقوق الطفل، والتي تم تنظيمها في مكتبات أبوظبي التابعة دائرة الثقافة والسياحة بمشاركة 52 طفلاً. كما تم تنظيم 6 ورش لتوعية الأسر بأثر المخدرات وطرق الوقاية منها وذلك في مراكز سعادة المتعاملين/أم القيوين، عجمان، الشارقة، الفجيرة، دبا الفجيرة بنى ياس/ وهذه الورش جمعت 445 شخصاً. وتم تنفيذ ورش توعوية حول قانون حقوق الطفل استهدفت 77 شخصاً من أولياء الأمور والكادر الوظيفي في عد من المدارس. وأخيراً تنفيذ ورشة توعوية حول قانون حقوق الطفل موجهة لموظفي البلديات على مستوى الدولة وقد شارك فيها 28 شخصاً.