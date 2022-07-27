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«خبراء الإمارات» يمنح الكوادر فرصة للمساهمة بالتنمية

«خبراء الإمارات» يمنح الكوادر فرصة للمساهمة بالتنمية
28 يوليو 2022 00:49

أبوظبي (وام) 

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يبدأ برنامج «خبراء الإمارات» باستقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج في عدد من التخصصات الرئيسة حتى أول الشهر القادم. ويعمل برنامج خبراء الإمارات المخصص للمواطنين على تزويد المشاركين بالخبرة والمعرفة التي تمكّنهم من تحقيق أثر ملموس في تطوير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، بما ينسجم مع استراتيجية مئوية الإمارات. ويركّز البرنامج في دفعته الثالثة على إطلاق العنان للإمكانات الواعدة لدى 15 مختصاً إماراتياً في ثلاث مجموعات من القطاعات الرئيسية وهي: التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاستدامة والبنية التحتية. ويعمل البرنامج على تطوير مهارات المختصين الإماراتيين ممن يمتلكون المهارات والمواهب الضرورية، لتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتحسين التنافسية العالمية لدولة الإمارات، على سبيل المثال يعدّ كل من قطاع الفضاء ومجال الصحة والعافية من أبرز القطاعات التي تدعم البنية التحتية للعلوم والتقنية في الدولة، بينما يعتبر مجال الثقافة والتراث داعماً هاماً لحماية التقاليد والآثار الإماراتية، ويمثل التعليم عنصراً حيوياً يساعد في الوصول إلى الاقتصاد المعرفي. 
وضمن فئة التنمية الاقتصادية، يمكن للمرشحين تقديم الطلبات في مجالات التنمية الاقتصادية والعلوم والأبحاث المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار والفضاء والإعلام والصناعات الإبداعية والسياحة والبيع بالتجزئة ونمط الحياة. أما في فئة التنمية الاجتماعية، فيمكن للإماراتيين العاملين في مجالات الثقافة والتراث والتعليم والصحة والرفاهية وتنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية والسياسات والخدمات الحكومية تقديم طلباتهم للمشاركة. 

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