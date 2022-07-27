«الأعلى للأمومة» يشارك في إطلاق دليل تصحيح المصطلحات عن الأطفال

القاهرة (وام)

أكدت الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن التعاطي الإعلامي مع البدائل الصحيحة للمصطلحات والصور الخطأ المتبادلة حول الأطفال بوسائل الإعلام العربية، من خلال ذلك الدليل المبني على احترام جملة المبادئ العامة لحقوق الطفل وأخلاقيات مهنة الإعلام، سوف يشكل منصة رائدة للانطلاق إلى رحاب أوسع في حماية حقوق الطفل. جاء ذلك في كلمة ألقتها في فعالية إطلاق الدليل الاسترشادي لتصحيح المصطلحات والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ومجموعة من ممثلي الآليات المعنية بقضايا الطفولة في المنطقة العربية، ونخبة من الإعلاميين المتخصصين بشؤون الطفل.

وأعربت والريم بنت عبد الله الفلاسي عن امتنانها وسعادتها بمشاركتها في كلمة بهذه المناسبة التي احتضنت مثل هذه الفعالية خلال رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الـ 25 للجنة الطفولة العربية للعام 2022، والتي جاءت بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، حيث ترى أنها فرصة محفزة لمواصلة العمل وتضافر الجهود لإثارة وعي الرأي العام بقضايا الطفولة العربية، وتسليط الضوء على أثر وسائل الإعلام وما يتعرض له الأطفال اليوم، عبرها، من الكم الهائل من الرسائل العنيفة بما ينعكس سلباً على سلوكياته حسب مضمون تلك الرسائل. وقالت إن قيام وسائل الإعلام بدورها في نشر الوعي باستخدام مصطلحات إعلامية تحترم الوجود الإنساني للطفل كاناً من كان، سيساهم في تغيير العقليات والسلوكيات من أجل القضاء على العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، ولا بد من رفع قدرات العاملين في المجال الإعلامي إن لم يكونوا على قدر من الوعي الإعلامي حول قضايا الطفولة، بتدريبهم وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة التي تسهم في تمكين الأطفال من التمتع ببداية طيبة في الحياة في عالم جدير بهم.