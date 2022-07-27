«ربدان» تفتح باب التقديم لعدد من برامج الأكاديمية

أبوظبي (وام)

بدأت أكاديمية ربدان بفتح باب التقديم المباشر لعدد من البرامج المتميزة والفريدة من نوعها في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، ضمن خطة شاملة تُتيح الفرصة لجميع الخريجين بالتقديم إلى برامج الأكاديمية المختلفة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لأكاديمية ربدان في إعداد وتأهيل كفاءات وطنية ذات قيمة مضافة وتمكينهم من إثبات جدارتهم والمنافسة في سوق العمل الأوسع. وسيُسهم توجه الأكاديمية الجديد في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاحتضان المواهب والكفاءات وترسخ منظومة التعليم والتطوير الشاملة. وتشمل المرحلة الحالية فتح باب القبول لبكالوريوس إدارة استمرارية الأعمال وبكالوريوس الإدارة المتكاملة للطوارئ، وهي تخصصات ذات بعد استراتيجي تطرحها أكاديمية ربدان، وتفتح آفاقاً واسعةً لتطوير المهارات ذات الصلة بالدعم والتطوير المؤسسي واكتساب المعرفة والكفاءة في إدارة جوانب الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأكد الدكتور فيصل العيّان، نائب رئيس أكاديمية ربدان، حرص الأكاديمية على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب الخرجين للانضمام إلى الآفاق الواعدة واللامحدودة التي تُقدمها برامج أكاديمية ربدان المختلفة، وتمكين المهتمين منهم من الاندماج في بيئة تعليمية تُثري الجوانب العلمية والعملية وتُحقق أكبر قدر من الاستفادة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تسعى دائماً إلى استشراف الفرص الواعدة التي يحملها المستقبل بما يُسهم في نهاية المطاف بتخريج كفاءات وطنية مُتميزة على مستوى المنطقة والعالم.

وقال العيّان إن النهج الجديد الذي تتخذه أكاديمية ربدان يأتي في إطار جهودها الرامية الى تقديم المساعدة والدعم للطلاب في اختيار التخصصات التي تُلبي رغباتهم وتُحقق أحلامهم مع الأخذ بعين الاعتبار آفاق التعليم والمستقبل المهني والتغيرات المُتسارعة والتحديات الملحّة على مستوى العالم. وفي نفس السياق، نظمت أكاديمية ربدان ندوات افتراضية للطلاب المهتمين بالالتحاق ببرامجها، حيث حضر هذه الندوات ما يزيد على «2000» طالب ممن أبدوا اهتمامهم في بناء مسار مهني واحترافي في قطاعات السلامة والدفاع والأمن والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وقد شارك في هذه الندوات نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين.