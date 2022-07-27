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«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي يؤكد على دعم التوطين

«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي يؤكد على دعم التوطين
28 يوليو 2022 00:50

دبي (الاتحاد)

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ناقش مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، خلال اجتماعه الذي عقده برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس المجلس، عدداً من الموضوعات التي تهم الموارد البشرية في دبي، خاصة البرامج التدريبية للإماراتيين، وبرنامج المرشد المهني.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، حرص المجلس على دعم إستراتيجيات وخطط التوطين، والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: إن المجلس يواصل جهوده لتوظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية في القطاع الخاص، ويتواصل مع جميع القطاعات الاقتصادية العاملة في إمارة دبي، من أجل توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وزيادة عدد الشباب المواطنين للعمل في مختلف القطاعات، ودعم انضمامهم إلى القطاعات الحيوية للمساهمة في جهود التنمية والتطوير التي تقودها قيادتنا الرشيدة.

تنمية الموارد البشرية
الإمارات
دبي
التوطين
سلطان المنصوري
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