طلبة جامعة العين يفوزون بالمركز الأول لجائزة «عون»

العين (الاتحاد)

حصد طلبة نادي «عون» الجامعي التابع لعمادة شؤون الطلبة في جامعة العين على المركز الأول على مستوى جامعات الدولة المشاركة في جائزة «عون» للخدمة المجتمعية في دورتها التاسعة والتي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وقد استحق طلبة جامعة العين الفوز بجدارة بعد منافستهم لـ 174 مؤسسة حكومية وخاصة مشاركة في هذه الدورة من الجائزة التي تهدف إلى تشجيع روح الإبداع والمنافسة بين الطلبة، وتحفيزهم على ارتياد العمل التطوعي، واستقطاب الطلبة للمشاركة في أنشطة الهلال الطلابي. واستطاع طلبة النادي ترك بصمة إيجابية من خلال تنظيم العديد من المبادرات المجتمعية التي استهدفت أصحاب الهمم منها ما هو داخل الجامعة وأخرى بالتعاون المدارس والمراكز الحكومية والخاصة على مستوى الدولة. كما ابتكر فريق الجائزة مشاريع إلكترونية تخص الغذاء والدواء وتخدم فئة أصحاب الهمم وكبار السن، ومشروعاً آخر من شأنه أن يسهم في زيادة الدخل المادي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتالي تقديم المساعدات بشكل أوسع للفئات المحتاجة.

وقد عبر طلبة نادي «عون» الجامعي عن سعادتهم بتحقيق المركز الأول على مستوى جامعات الدولة.