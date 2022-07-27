شرطة أبوظبي تشارك في ورشة حول «الطوارئ النووية»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في ورشة عمل دولية عقدت بمدينة فيينا بعنوان «إنهاء حالات الطوارئ النووية والإشعاعية» ضمن جهودها المتواصلة في الاطلاع على أحدث الممارسات الدولية وتبادل الخبرات حول المستجدات التطويرية بمجالات العمل الشرطي والأمني.

وأوضح العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي إن مشاركته في الورشة الدولية تأتي ضمن الحرص على الاستفادة من التجارب الدولية والاطلاع على منظومة العمل الأمني المتبعة في التعامل مع حالات الطوارئ النووية والإشعاعية.

وأشار إلى أن المشاركين في الورشة قدموا تجارب ريادية حول المرحلة الأخيرة في التعامل مع الأحداث الطارئة وهي مرحلة التعافي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للعودة إلى الوضع الطبيعي لما بعد الحالة الاشعاعية والنووية وتقييم العمل النهائي قبل تسليم المواقع لجهات الاختصاص بما يحقق التطلعات في الحفاظ على سلامة وأمن أفراد المجتمع مؤكداً أهمية مثل هذه الورش في تقديم خبرات دولية متخصصة تسهم في تعزيز قياس درجة الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.